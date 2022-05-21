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На Харьковщине эксгумировали тела 6 российских военных, включая Герасимова

Суббота, 21 мая 2022, 13:44
Захоронения россиян в Харьковской области, фото полиции

В Золочевском районе Харьковской области сотрудники полиции эксгумировали тела 6 российских военнослужащих для их передачи в соответствии с международными процедурами.

Источник: заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов

Прямая речь: "Захоронение российских солдат в Золочевском районе. К нам поступили сообщения, что найденны могилы на разных улицах без каких-либо знаков, кроме самодельных крестов. Нам пришлось выкопать эти могилы для установления личностей и их передачи в соответствии с международными процедурами.

Россияне не заинтересованы забирать убитых. Всего было найдено 6 трупов в форменной одежде ВС РФ, один из них – подполковник Герасимов В.С.".

 

Детали: Болвинов также сообщил, что это местные жители похоронили россиян, мол, это "по православному".

Напомним: 7 марта Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что украинские защитники ликвидировали под Харьковом российского генерал-майора Виталия Герасимова. Правда, он по отчеству якобы Петрович.

Более известен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он по отчеству Васильевич.

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Темы: Харьковская областьвойна
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