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СБУ дає підказку для окупантів, які хочуть залишитися живими

Валентина РоманенкоСубота, 21 травня 2022, 15:02
фото джерел УП

Служба безпеки України оприлюднила номер "гарячої лінії" - 2402 - для окупантів, які шукають вихід, щоб утекти з війни.

Джерело: пресцентр СБУ

Деталі: Як свідчать нові телефоні розмови загарбників, перехоплені СБУ, мобілізовані з ОРДЛО порівнюють службу в російській армії з рабством, називають це порушенням прав людини і готові до дезертирства.

"Хоть куда-то обратиться, ну, не знаю, по правам человека, в конце концов. Ё-моё, я что, в плену каком-то или в рабстве? Я не пойму вот это", - розповідає мобілізований житель так званої "ДНР" своїй дружині.

Він просить її пошукати, до кого можна звернутися за допомогою, бо сам – повністю розгублений. "В Россию не пожалуешься, потому, что это Россия заставила, петушилину (прим. Пушилин) не пожалуешься, потому, что он нас подарил или продал России, Украине – я буду предателем…".

Дослівно СБУ: "Що ж, даємо підказку для загарбників, які хочуть залишитися живими: телефонуйте за номером 2402 та здавайтеся в полон. Ця "гаряча лінія" спеціально створена для таких випадків. Вам допоможуть.

ВІДЕО ДНЯ

Працює як для російських, так і для українських номерів".

 
фото джерел УП

Теми: СБУвійна
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