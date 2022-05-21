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СБУ дает подсказку оккупантам, которые хотят остаться в живых

Валентина РоманенкоСуббота, 21 мая 2022, 15:02
СБУ дает подсказку оккупантам, которые хотят остаться в живых
ФОТО ИСТОЧНИКОВ УП

Служба безопасности Украины обнародовала номер "горячей линии" - 2402 - для оккупантов, которые ищут выход, чтобы сбежать с войны.

Источник: пресс-центр СБУ

Детали: Как свидетельствуют новые телефоны разговоры захватчиков, перехваченные СБУ, мобилизированные из ОРДЛО сравнивают службу в российской армии с рабством, называют это нарушением прав человека и готовы к дезертирству.

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"Хоть куда-то обратиться, ну, не знаю, по правам человека, в конце концов. Ё-моё, я что, в плену каком-то или в рабстве? Я не пойму вот это", - рассказывает мобилизованный житель так называемой "ДНР" своей жене.

Он просит ее поискать, к кому можно обратиться за помощью, потому что сам растерян. "В Россию не пожалуешься, потому, что это Россия заставила, петушилину (прим. Пушилин) не пожалуешься, потому, что он нас подарил или продал России, Украине – я буду предателем…".

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Дословно СБУ: "Что ж, даем подсказку для захватчиков, которые хотят остаться в живых: звоните по телефону 2402 и сдавайтесь в плен. Эта "горячая линия" специально создана для таких случаев. Вам помогут.

Работает как для российских, так и украинских номеров".

 
ФОТО ИСТОЧНИКОВ УП

Темы: СБУвойна
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