Хабарі під час війни: на гарячому схопили начальника Миргородської РВА

Начальника Миргородської районної військової адміністрації Віктора Іваненка затримали за підозрою в отриманні хабара.

Джерело: голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін та Полтавська обласна прокуратура

Пряма мова Луніна: "Начальника Миргородської районної військової адміністрації затримали за підозрою в отриманні хабара. Більше деталей розкривати не можу – це прерогатива правоохоронних органів.

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Обласна військова адміністрація співпрацює з правоохоронцями, щоб встановити всі обставини. Ми зі свого боку вже готуємо документи на звільнення начальника РВА".

Деталі: Голова області та прокуратура не називають імені підозрюваного, проте Миргородську РВА очолює Віктор Іваненко.

Лунін наголосив: "У виконавчій владі Полтавщини не місце корупціонерам. Хабарництво під час війни – це ще більший злочин".

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Прокуратура Полтавської області інформує, що начальника однієї з районних військових адміністрацій Полтавщини викрито на вимаганні й отриманні 500 тисяч гривень за неперешкоджання у здійсненні підприємницької діяльності.

Після перерахування частини коштів на рахунок, який вказав начальник РВА, його в порядку ст. 208 КПК України затримали правоохоронці.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, у великому розмірі, поєднане з вимаганням).

Зважаючи, що підозрюваний також є депутатом однієї із селищних рад, відповідно до ч. 1 ст. 481 КПК України повідомлення про підозру підписано керівником Полтавської обласної прокуратури.

Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснює Полтавське райуправління поліції за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Полтавській області.

Невідкладні слідчі дії тривають.