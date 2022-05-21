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Взятки во время войны: взяли с поличным начальника Миргородской РВА

Елена РощинаСуббота, 21 мая 2022, 15:17
Фото прокуратуры

Начальник Миргородской районной военной администрации Виктор Иваненко задержан по подозрению в получении взятки.

Источник: глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин и Полтавская областная прокуратура

Прямая речь Лунина: "Начальника Миргородской районной военной администрации задержали по подозрению в получении взятки. Больше деталей раскрывать не могу – это прерогатива правоохранительных органов.

Областная военная администрация сотрудничает с правоохранителями, чтобы установить все обстоятельства. Мы со своей стороны уже готовим документы на увольнение начальника РВА".

Детали: Глава области и прокуратура не называют имени подозреваемого, однако Миргородскую РВА возглавляет Виктор Иваненко.

 

Лунин подчеркнул: "В исполнительной власти Полтавщины не место коррупционерам. Взяточничество во время войны – это еще большее преступление".

Прокуратура Полтавской области информирует, что начальник одной из районных военных администраций Полтавщины разоблачен на вымогательстве и получении 500 тысяч гривен за непрепятствование в осуществлении предпринимательской деятельности.

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После перечисления части средств на счет, указанный начальником РВА, его в порядке ст. 208 УПК Украины задержали правоохранители.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, в крупном размере, сопряженное с вымогательством).

Учитывая, что подозреваемый также является депутатом одного из поселковых советов, согласно ч. 1 ст. 481 УПК Украины уведомление о подозрении подписано руководителем Полтавской областной прокуратуры.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляет Полтавское райуправление полиции при оперативном сопровождении Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области.

Неотложные следственные действия продолжаются.

Темы: взяткаПолтавская область
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