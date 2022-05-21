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У трьох районах Одещини запровадили додаткові режимні обмеження

Валентина РоманенкоСубота, 21 травня 2022, 15:57
У трьох районах Одещини запровадили додаткові режимні обмеження
скриншот

В межах Одеського, Білгород-Дністровського та Болградського прикордонних районів Одеської області запровадили додаткові тимчасові обмеження на в’їзд, провадження робіт, плавання суден тощо.

Джерело: Державна прикордонна служба України на офіційному сайті і в Telegram

Деталі: Повідомляється, що обмеження введені через збройну агресію РФ та для забезпечення заходів зміцнення національної безпеки і оборони України.

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Отже відтепер у вказаних регіонах заборонено зокрема:

  • в’їзд осіб у визначену смугу місцевості вздовж державного кордону, за винятком певної категорї осіб.
  • провадження робіт окрім сільськогосподарських та будівельних.
  • відпочинок населення, рибальство (за винятком окремих ділянок).
  • скупчення транспортних засобів та тривалі зупинки на узбіччях доріг.
  • перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без дозволів.
  • використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій.
  • використання повітряних суден, без пілотованої техніки.
  • рух автомобільною дорогою Одеса-Рені в районі Паланка Республіки Молдова, окрім певних категорій осіб.
  • плавання усіх плавзасобів окрім суден флоту рибної промисловості.

Дія обмежень не поширюється на представників військових формувань.

Обмеження діятимуть до завершення дії в Україні правового режиму воєнного стану, або до окремого розпорядження.

ВІДЕО ДНЯ

З переліком усіх обмежень можна детальніше ознайомитися на сайті ДПСУ та на відповідній Google мапі з позначками меж дії обмежень.

Теми: Одеська областьВоєнний станПрикордонна служба
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