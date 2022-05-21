У трьох районах Одещини запровадили додаткові режимні обмеження
В межах Одеського, Білгород-Дністровського та Болградського прикордонних районів Одеської області запровадили додаткові тимчасові обмеження на в’їзд, провадження робіт, плавання суден тощо.
Джерело: Державна прикордонна служба України на офіційному сайті і в Telegram
Деталі: Повідомляється, що обмеження введені через збройну агресію РФ та для забезпечення заходів зміцнення національної безпеки і оборони України.
Отже відтепер у вказаних регіонах заборонено зокрема:
- в’їзд осіб у визначену смугу місцевості вздовж державного кордону, за винятком певної категорї осіб.
- провадження робіт окрім сільськогосподарських та будівельних.
- відпочинок населення, рибальство (за винятком окремих ділянок).
- скупчення транспортних засобів та тривалі зупинки на узбіччях доріг.
- перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без дозволів.
- використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій.
- використання повітряних суден, без пілотованої техніки.
- рух автомобільною дорогою Одеса-Рені в районі Паланка Республіки Молдова, окрім певних категорій осіб.
- плавання усіх плавзасобів окрім суден флоту рибної промисловості.
Дія обмежень не поширюється на представників військових формувань.
Обмеження діятимуть до завершення дії в Україні правового режиму воєнного стану, або до окремого розпорядження.
З переліком усіх обмежень можна детальніше ознайомитися на сайті ДПСУ та на відповідній Google мапі з позначками меж дії обмежень.