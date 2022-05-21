У трьох районах Одещини запровадили додаткові режимні обмеження

В межах Одеського, Білгород-Дністровського та Болградського прикордонних районів Одеської області запровадили додаткові тимчасові обмеження на в’їзд, провадження робіт, плавання суден тощо.

Джерело: Державна прикордонна служба України на офіційному сайті і в Telegram

Деталі: Повідомляється, що обмеження введені через збройну агресію РФ та для забезпечення заходів зміцнення національної безпеки і оборони України.

Отже відтепер у вказаних регіонах заборонено зокрема:

в’їзд осіб у визначену смугу місцевості вздовж державного кордону, за винятком певної категорї осіб.

провадження робіт окрім сільськогосподарських та будівельних.

відпочинок населення, рибальство (за винятком окремих ділянок).

скупчення транспортних засобів та тривалі зупинки на узбіччях доріг.

перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без дозволів.

використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій.

використання повітряних суден, без пілотованої техніки.

рух автомобільною дорогою Одеса-Рені в районі Паланка Республіки Молдова, окрім певних категорій осіб.

плавання усіх плавзасобів окрім суден флоту рибної промисловості.

Дія обмежень не поширюється на представників військових формувань.

Обмеження діятимуть до завершення дії в Україні правового режиму воєнного стану, або до окремого розпорядження.

З переліком усіх обмежень можна детальніше ознайомитися на сайті ДПСУ та на відповідній Google мапі з позначками меж дії обмежень.