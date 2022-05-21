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В трех районах Одесщины введены дополнительные режимные ограничения

Валентина РоманенкоСуббота, 21 мая 2022, 15:57
В трех районах Одесщины введены дополнительные режимные ограничения
скриншот

В пределах Одесского, Белгород-Днестровского и Болградского приграничных районов Одесской области ввели дополнительные временные ограничения на въезд, проведение работ, плавание судов и т.д.

Источник: Государственная пограничная служба Украины на официальном сайте и в Telegram

Детали: Сообщается, что ограничения введены из-за вооруженной агрессии РФ и для обеспечения мер по укреплению национальной безопасности и обороны Украины.

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Следовательно, отныне в указанных регионах запрещено в частности:

  • въезд в определенную полосу местности вдоль государственной границы, за исключением определенной категории лиц.
  • проведение работ, кроме сельскохозяйственных и строительных.
  • отдых населения, рыболовство (за исключением отдельных участков).
  • скопление транспортных средств и длительные остановки на обочинах дорог.
  • перевозка оружия и средств активной обороны без разрешений.
  • использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций
  • использование воздушных судов без пилотируемой техники.
  • движение по автомобильной дороге Одесса-Рени в районе Паланка Республики Молдова, кроме определенных категорий лиц.
  • плавание всех плавсредств кроме судов флота рыбной промышленности.

Действие ограничений не распространяется на представителей военных формирований.

Ограничения будут действовать до завершения действия в Украине правового режима военного положения или отдельного распоряжения.

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С перечнем всех ограничений можно более подробно ознакомиться на сайте ГПСУ и на соответствующей Google карте с отметками границ действия ограничений.

Темы: Одесская областьВоенное положениеПограничная служба
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