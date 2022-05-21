В трех районах Одесщины введены дополнительные режимные ограничения
В пределах Одесского, Белгород-Днестровского и Болградского приграничных районов Одесской области ввели дополнительные временные ограничения на въезд, проведение работ, плавание судов и т.д.
Источник: Государственная пограничная служба Украины на официальном сайте и в Telegram
Детали: Сообщается, что ограничения введены из-за вооруженной агрессии РФ и для обеспечения мер по укреплению национальной безопасности и обороны Украины.
Следовательно, отныне в указанных регионах запрещено в частности:
- въезд в определенную полосу местности вдоль государственной границы, за исключением определенной категории лиц.
- проведение работ, кроме сельскохозяйственных и строительных.
- отдых населения, рыболовство (за исключением отдельных участков).
- скопление транспортных средств и длительные остановки на обочинах дорог.
- перевозка оружия и средств активной обороны без разрешений.
- использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций
- использование воздушных судов без пилотируемой техники.
- движение по автомобильной дороге Одесса-Рени в районе Паланка Республики Молдова, кроме определенных категорий лиц.
- плавание всех плавсредств кроме судов флота рыбной промышленности.
Действие ограничений не распространяется на представителей военных формирований.
Ограничения будут действовать до завершения действия в Украине правового режима военного положения или отдельного распоряжения.
С перечнем всех ограничений можно более подробно ознакомиться на сайте ГПСУ и на соответствующей Google карте с отметками границ действия ограничений.