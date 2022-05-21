У понеділок чекаємо на рішення про постачання систем залпового вогню – Зеленський

Міністри оборони понад 40 держав світу на переговорах у понеділок на думку України, повинні ухвалити рішення про передачу Україні американських реактивних систем залпового вогню MLRS.

Про таке очікування заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем‘єр-міністром Португалії Антоніу Кошту в Києві, повідомляє Укрінформ.

Зеленський вважає позитивним сам факт проведення онлайн-зустрічі, але вважає, що справжнім позитивом стане саме ухвалення постачання американського комплексу.

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"Ми очікуємо позитиву щодо постачання MLRS... Ми звертаємося до всіх країн щодо постачання MLRS-систем, завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу та звільняти свою територію", – зазначив він.

Найімовірніше, йдеться про американські MLRS-270, які, в залежності від типу ракет, можуть вести прицільний обстріл на дальності до 300 км.

Він звернувся до представників країн, які бояться надавати Україні відповідне озброєння начебто через можливе використання його для наступу на РФ, та нагадав, ЗСУ ведуть війну на своїй території. "Якщо хтось із країн Європи звик, що Донбас – це окупована територія Росії, то я хочу сказати, що це не дуже добра звичка. Це наша територія", – наголосив президент.

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Зеленський також розповів, що Російська Федерація шантажує інші держави,намагаючись зірвати передачу Україні MLRS-систем.

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