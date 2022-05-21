В понедельник ждем решения о поставках систем залпового огня – Зеленский

Министры обороны более 40 государств мира на переговорах в понедельник, по мнению Украины, должны принять решение о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня MLRS.

Об этом ожидания заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Португалии Антониу Кошту в Киеве, сообщает Укрінформ.

Зеленский считает положительным сам факт проведения онлайн-встречи, но считает, что настоящим позитивом станет само принятие поставок американского комплекса.

"Мы ожидаем позитива по поставкам MLRS... Мы обращаемся ко всем странам по поставкам MLRS-систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию", – отметил он.

Скорее всего, речь идет об американских MLRS-270, которые в зависимости от типа ракет могут вести прицельный обстрел на дальности до 300 км.

Он обратился к представителям стран, которые боятся предоставлять Украине соответствующее вооружение вроде бы из-за возможного использования его для наступления на РФ, и напомнил, ВСУ ведут войну на своей территории. "Если кто-то из стран Европы привык, что Донбасс – это оккупированная территория России, я хочу сказать, что это не очень хорошая привычка. Это наша территория", – подчеркнул президент.

Зеленский также рассказал, что Российская Федерация шантажирует другие государства, пытаясь сорвать передачу Украине MLRS-систем.

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