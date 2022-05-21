Вертоліт РФ випустив ракету по населеному пункту між Сумщиною і Харківщиною
Субота, 21 травня 2022, 16:36
Російський вертоліт обстріляв територію між Харківською та Сумською областями.
Джерело: Державна прикордонна служби
Дослівно: "Ворожий вертоліт завдав ракетного удару по околиці одного з населених пунктів на межі між Харківською та Сумською областями".
Деталі: Прикордонники підтверджують також, що пообіді з території Росії Сумщину обстріляли з "Градів". Нараховано біля півтора десятка пострілів.
Також зафіксовано мінометні обстріли у напрямку сіл Грем‘яч, Миколаївка та Кучерівка.
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