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Вертоліт РФ випустив ракету по населеному пункту між Сумщиною і Харківщиною

Валентина РоманенкоСубота, 21 травня 2022, 16:36

Російський вертоліт обстріляв територію між Харківською та Сумською областями.

Джерело: Державна прикордонна служби

Дослівно: "Ворожий вертоліт завдав ракетного удару по околиці одного з населених пунктів на межі між Харківською та Сумською областями".

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Деталі: Прикордонники підтверджують також, що пообіді з території Росії Сумщину обстріляли з "Градів". Нараховано біля півтора десятка пострілів.

Також зафіксовано мінометні обстріли у напрямку сіл Грем‘яч, Миколаївка та Кучерівка.

Теми: війнаСумська областьХарківська областьПрикордонна служба
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