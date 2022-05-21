Вертоліт РФ випустив ракету по населеному пункту між Сумщиною і Харківщиною

Російський вертоліт обстріляв територію між Харківською та Сумською областями.

Джерело: Державна прикордонна служби

Дослівно: "Ворожий вертоліт завдав ракетного удару по околиці одного з населених пунктів на межі між Харківською та Сумською областями".

Деталі: Прикордонники підтверджують також, що пообіді з території Росії Сумщину обстріляли з "Градів". Нараховано біля півтора десятка пострілів.

Також зафіксовано мінометні обстріли у напрямку сіл Грем‘яч, Миколаївка та Кучерівка.