Вертолет РФ выпустил ракету по населенному пункту между Сумщиной и Харьковщиной
Суббота, 21 мая 2022, 16:36
Российский вертолет обстрелял территории между Харьковской и Сумской областями.
Источник: Государственная пограничная служба
Дословно: "Вражеский вертолет нанес ракетный удар по окраине одного из населенных пунктов на границе между Харьковской и Сумской областями".
Реклама:
Детали: Пограничники подтверждают также, что после обеда с территории России Сумщину обстреляли из "Градов". Было около полутора десятка выстрелов.
Также зафиксированы минометные обстрелы в направлении сел Гремяч, Николаевка и Кучеривка.