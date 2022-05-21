Вертолет РФ выпустил ракету по населенному пункту между Сумщиной и Харьковщиной

Российский вертолет обстрелял территории между Харьковской и Сумской областями.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Вражеский вертолет нанес ракетный удар по окраине одного из населенных пунктов на границе между Харьковской и Сумской областями".

Детали: Пограничники подтверждают также, что после обеда с территории России Сумщину обстреляли из "Градов". Было около полутора десятка выстрелов.

Также зафиксированы минометные обстрелы в направлении сел Гремяч, Николаевка и Кучеривка.