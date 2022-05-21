Колишній полонений український боєць відсудив мільйон у Росії

Колишній військовополонений, учасник бойових дій Володимир Фоміцький виграв суд проти Російської Федерації – позов бійця задовольнив Довгинцівський районний суд Кривого Рогу.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Суд вирішив стягнути з РФ та акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" (колишній "Сбербанк") на користь Фоміцького один мільйон гривень компенсації моральної шкоди.

Реклама:

Рішення суду вже набуло чинності, позивач отримав на руки відповідний документ. Термін апеляції сплив.

Адвокат бійця Дмитро Чернеш розповів, що вони вирішили позиватися і до держави Російської Федерації в особі її посольства в Україні, і до російського банку, який реально може виплатити кошти. Судовий розгляд тривав майже два роки.

Захисник пояснює, що виконавчі органи мають забезпечити виконання цього рішення, де б ці гроші не були в світі.