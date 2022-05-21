Колишній полонений український боєць відсудив мільйон у Росії

Колишній військовополонений, учасник бойових дій Володимир Фоміцький виграв суд проти Російської Федерації – позов бійця задовольнив Довгинцівський районний суд Кривого Рогу.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Суд вирішив стягнути з РФ та акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" (колишній "Сбербанк") на користь Фоміцького один мільйон гривень компенсації моральної шкоди.

Рішення суду вже набуло чинності, позивач отримав на руки відповідний документ. Термін апеляції сплив.

Адвокат бійця Дмитро Чернеш розповів, що вони вирішили позиватися і до держави Російської Федерації в особі її посольства в Україні, і до російського банку, який реально може виплатити кошти. Судовий розгляд тривав майже два роки.

Захисник пояснює, що виконавчі органи мають забезпечити виконання цього рішення, де б ці гроші не були в світі.