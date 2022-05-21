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Бывший пленный украинский боец ​​отсудил миллион у России

Роман ПетренкоСуббота, 21 мая 2022, 16:55
фомицкий, фото с фейсбук

Бывший военнопленный, участник боевых действий Владимир Фомицкий выиграл суд против Российской Федерации – иск бойца удовлетворил Долгинцевский районный суд Кривого Рога.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Суд решил взыскать с РФ и акционерного общества "Международный резервный банк" (бывший Сбербанк) в пользу Фомицкого один миллион гривен компенсации морального вреда.

Решение суда уже вступило в силу, истец получил соответствующий документ. Срок апелляции истек.

Адвокат бойца Дмитрий Чернеш рассказал, что они решили судиться и с государством Российской Федерации в лице его посольства в Украине, и с российским банком, который реально может выплатить средства. Судебное разбирательство длилось почти два года.

Защитник объясняет, что исполнительные органы должны обеспечить исполнение этого решения, где бы эти деньги ни были в мире.

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Темы: судРосcияпленныевойна
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