Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія підтвердила заборону на в'їзд Байдену, Гарріс, Блінкену та ще 960 американцям

"Європейська правда"Субота, 21 травня 2022, 17:07
фото: getty images

Російська влада склала список з 963 громадян США, яким заборонено в'їзд до Росії.

Як повідомляє Європейська правда, для цього у суботу 21 травня МЗС РФ опублікувало спеціальну заяву.

У відомстві Лаврова пояснили, що пішли на такий крок у відповідь на санкції з боку США "і у зв'язку з запитами, що надходять, про персональний склад нашого національного стоп-листа".

У Москві впевнені, що завдають цим шкоду Сполученим Штатам. "Ворожі дії, що вживаються Вашингтоном, які б'ють бумерангом по самих же США, будуть і надалі отримувати належну відсіч", - заявили російський дипломати.

МЗС представило список з 963 громадян, який включає зокрема президента США Джо Байдена, держсекретаря Ентоні Блінкена, директора ФБР Крістофера Рея та інших американських посадових осіб, про заборону на в'їзд яким МЗС Росії вже оголошував раніше.

Також до списку входять віце-президент Камала Гарріс, син президента США Хантер Байден, директор ЦРУ Вільям Бернс, кілька американських міністрів та їхніх заступників, офіційні представники Міноборони США, Держдепартаменту та Білого дому, а також журналісти американських ЗМІ.

Як повідомлялося, заступник голови Ради безпеки РФ, екс-президент Росії Дмитро Медведєв прогнозує, що санкції проти РФ триватимуть десятиліттями.

ВІДЕО ДНЯ

Наприклад, у символічну для РФ дату 9 травня США ввели санкції проти керівництва Ощадбанку, Газпромбанку та кремлівських телеканалів.

Теми: РосіяСША
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росіяни розгорнули "Іскандери" в Бєлгородській області

У Росії визнали: санкції зруйнували всю російську логістику

Зеленський звернувся до українців в тилу: Безтурботними бути не можна, війна триває

Українська авіація відправила до пекла дві російські системи "Солнцепек"

оновлено від 19:52У Держдумі натякнули на можливість обміну полонених "азовців" на Медведчука

У Лаврова заявили, що "1984" Орвелла описує Захід, а не путінську Росію

Усі новини...
Росія
Моргану Фрімену назавжди заборони в'їзд до РФ
Ідентифікували одного з можливих убивць беззбройних мешканців Бучі
Колишній полонений український боєць відсудив мільйон у Росії
Останні новини
06:58
Блінкен: Хотів би присвятити Путіну пісню "Ми більше ніколи не будемо разом"
06:43
Зведення Генштабу: Росіяни розгорнули "Іскандери" в Бєлгородській області
04:55
У світі підтвердили під сотню випадків мавпячої віспи
04:00
У Росії визнали: санкції зруйнували всю російську логістику
03:29
“На могилку”: ЗСУ поклали російські гармати “Гіацинт” і “Піон”
03:00
Американські аналітики: Росіяни стягують війська на Запоріжжі та Херсонщині, готуються до наступу
02:34
Дуда приїхав в Україну, виступатиме в Раді
01:35
Зеленський обговорив з італійським прем’єром санкції проти РФ
01:05
На Запоріжжі росіяни погрожують підприємцям, які відмовляються торгувати за рублі
00:25
Миколаїв: Лунають вибухи касетних снарядів
Усі новини...