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Росія підтвердила заборону на в'їзд Байдену, Гарріс, Блінкену та ще 960 американцям

"Європейська правда"Субота, 21 травня 2022, 17:07
Росія підтвердила заборону на в'їзд Байдену, Гарріс, Блінкену та ще 960 американцям
фото: getty images

Російська влада склала список з 963 громадян США, яким заборонено в'їзд до Росії.

Як повідомляє Європейська правда, для цього у суботу 21 травня МЗС РФ опублікувало спеціальну заяву.

У відомстві Лаврова пояснили, що пішли на такий крок у відповідь на санкції з боку США "і у зв'язку з запитами, що надходять, про персональний склад нашого національного стоп-листа".

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У Москві впевнені, що завдають цим шкоду Сполученим Штатам. "Ворожі дії, що вживаються Вашингтоном, які б'ють бумерангом по самих же США, будуть і надалі отримувати належну відсіч", - заявили російський дипломати.

МЗС представило список з 963 громадян, який включає зокрема президента США Джо Байдена, держсекретаря Ентоні Блінкена, директора ФБР Крістофера Рея та інших американських посадових осіб, про заборону на в'їзд яким МЗС Росії вже оголошував раніше.

Також до списку входять віце-президент Камала Гарріс, син президента США Хантер Байден, директор ЦРУ Вільям Бернс, кілька американських міністрів та їхніх заступників, офіційні представники Міноборони США, Держдепартаменту та Білого дому, а також журналісти американських ЗМІ.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, заступник голови Ради безпеки РФ, екс-президент Росії Дмитро Медведєв прогнозує, що санкції проти РФ триватимуть десятиліттями.

Наприклад, у символічну для РФ дату 9 травня США ввели санкції проти керівництва Ощадбанку, Газпромбанку та кремлівських телеканалів.

Теми: РосіяСША
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