Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия подтвердила запрет на въезд Байдену, Харрис, Блинкену и еще 960 американцам

"Европейская правда"Суббота, 21 мая 2022, 17:07
фото: getty images

Российские власти составили список из 963 граждан США, которым запрещен въезд в Россию.

Как сообщает Европейская правда, для этого в субботу 21 мая МИД РФ  опубликовало специальное заявление.

В ведомстве Лаврова пояснили, что пошли на такой шаг в ответ на санкции со стороны США "и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа".

В Москве уверены, что наносят этим урон для Штатов. "Предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор", - заявили российский дипломаты.

МИД представил список из 963 граждан, который включает в том числе президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, директора ФБР Кристофера Рэя и других американских должностных лиц, о запрете на въезд которым МИД России уже объявлял ранее.

Также в список входят вице-президент Камала Харрис, сын президента США Хантер Байден, директор ЦРУ Уильям Бернс, несколько американских министров и их заместителей, официальные спикеры Минобороны США, Госдепартамента и Белого дома Джен Псаки, а также журналисты американских СМИ.

Как сообщалось, зампредседателя Совета безопасности РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев  прогнозирует, что санкции против РФ продлятся десятилетиями.

ВИДЕО ДНЯ

К примеру, в символическую для РФ дату 9 мая  США ввели санкции против руководства Сбербанка, Газпромбанка и кремлевских телеканалов.

Темы: РосcияСША
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россияне развернули "Искандеры" в Белгородской области

В России признали: санкции разрушили всю российскую логистику

Зеленский обратился к украинцам в тылу: Беззаботными быть нельзя, война продолжается

Украинская авиация отправила в ад 2 российских "Солнцепека"

обновлено от 19:52В Госдуме намекнули на возможность обмена пленных "азовцев" на Медведчука

У Лаврова заявили, что "1984" Орвелла описывает Запад, а не путинскую Россию

Все новости...
Росcия
Моргану Фримену навсегда запретил въезд в РФ
Идентифицировали одного из возможных убийц безоружных жителей Бучи
Бывший пленник украинский боец ​​отсудил миллион в России
Последние новости
06:58
Блинкен: Хотел бы посвятить Путину песню "Мы больше никогда не будем вместе"
06:43
Сводка Генштаба: Россияне развернули "Искандеры" в Белгородской области
04:55
В мире подтвердили около сотни случаев обезьяньей оспы
04:00
В России признали: санкции разрушили всю российскую логистику
03:29
"На могилку": ВСУ положили российские пушки "Гиацинт" и "Пион"
03:00
Американские аналитики: Россияне стягивают войска на Запорожье и Херсонщине, готовятся к наступлению
02:34
Дуда приехал в Украину, выступит в Раде
01:35
Зеленский обсудил с итальянским премьером санкции против РФ
01:05
На Запорожье россияне угрожают предпринимателям, отказывающимся торговать за рубли
00:25
Николаев: Раздаются взрывы кассетных снарядов
Все новости...