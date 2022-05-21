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Россия подтвердила запрет на въезд Байдену, Харрис, Блинкену и еще 960 американцам

"Европейская правда"Суббота, 21 мая 2022, 17:07
Россия подтвердила запрет на въезд Байдену, Харрис, Блинкену и еще 960 американцам
фото: getty images

Российские власти составили список из 963 граждан США, которым запрещен въезд в Россию.

Как сообщает Европейская правда, для этого в субботу 21 мая МИД РФ  опубликовало специальное заявление.

В ведомстве Лаврова пояснили, что пошли на такой шаг в ответ на санкции со стороны США "и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа".

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В Москве уверены, что наносят этим урон для Штатов. "Предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор", - заявили российский дипломаты.

МИД представил список из 963 граждан, который включает в том числе президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, директора ФБР Кристофера Рэя и других американских должностных лиц, о запрете на въезд которым МИД России уже объявлял ранее.

Также в список входят вице-президент Камала Харрис, сын президента США Хантер Байден, директор ЦРУ Уильям Бернс, несколько американских министров и их заместителей, официальные спикеры Минобороны США, Госдепартамента и Белого дома Джен Псаки, а также журналисты американских СМИ.

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Как сообщалось, зампредседателя Совета безопасности РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев  прогнозирует, что санкции против РФ продлятся десятилетиями.

К примеру, в символическую для РФ дату 9 мая  США ввели санкции против руководства Сбербанка, Газпромбанка и кремлевских телеканалов.

Темы: РосcияСША
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