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Зеленський виключає альтернативи статусу кандидата в ЄС для України

"Європейська правда"Субота, 21 травня 2022, 17:31

Україна повинна отримати статус кандидата в Євросоюзі і вважає некоректними пропозиції альтернативних рішень.

Про це, як повідомляє Європейська правда, заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем‘єр-міністром Португалії Антоніу Кошту.

Зеленський наголосив, що, на його думку, ті, хто пропонують Україні "альтернативи" - свідомо або несвідомо просувають інтереси РФ.

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"Нам не потрібні (у якості замінника -ЄП) якісь можливості, або доступу до тих чи інших фінансів. Це важливо для економіки України, але не потрібне нам як  альтернатива кандидатству в ЄС. Нам не потрібні ці компроміси, тому що це будуть компроміси не з Україною. Це буде черговий компроміс Європи з РФ. Я абсолютно впевнений, що це - тиск і вплив російських чиновників, бюрократів і лобістів", - заявив Зеленський.

Заява Володимира Зеленського також свідчила, що він не має впевненості щодо підтримки кандидатства з боку Португалії вже на червневому саміті ЄС.

"Ми (з Антоніу Кошту) були відверті і говорили про це. Я сказав відверто, кандидатство для України в Європейському Союзі - це важливий сигнал. Це ще не членство, але дуже важливий сигнал для нашого народу, який відстоює свою країну і європейські цінності", - додав президент.

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"Дуже хочу вірити, що Португалія також буде на стороні світла", - додав він.

Як повідомлялося, Польща і Португалія допоможуть Україні на шляху в ЄС.

Тим часом, Португалія готує для України нову зброю, але не коментує можливість надання протикорабельних систем.

Теми: ЄСУкраїнаЗеленський
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