Зеленский исключает альтернативу статусу кандидата в ЕС для Украины

Украина должна получить статус кандидата в Евросоюзе и считает некорректными альтернативные идеи.

Об этом, как сообщает Европейская правда, заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Антониу Кошту.

Зеленский подчеркнул, что по его мнению, те, кто предлагают Украине "альтернативы" - сознательно или бессознательно продвигают интересы РФ.

"Нам не нужны (в качестве заменителя -ЕП) какие-либо возможности или доступ к тем или иным финансам. Это важно для экономики Украины, но не нужно нам как альтернатива кандидатству в ЕС. Нам не нужны эти компромиссы, потому что это будут компромиссы не с Украиной. Это будет очередной компромисс Европы с РФ. Я абсолютно уверен, что это - давление и влияние российских чиновников, бюрократов и лоббистов", - заявил Зеленский.

Заявление Владимира Зеленского также свидетельствовало, что у него нет уверенности в поддержке кандидатства со стороны Португалии уже в Июне.

"Мы (с Антониу Кошту) были откровенны и говорили об этом. Я сказал откровенно, кандидатство для Украины в Европейском Союзе – это важный сигнал. Это еще не членство, но очень важный сигнал для нашего народа, отстаивающего свою страну и европейские ценности" , – добавил президент.

"Очень хочу верить, что Португалия тоже будет на стороне света", - добавил он.

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Как сообщалось, Польша и Португалия помогут Украине на пути в ЕС.

Тем временем Португалия готовит для Украины новое оружие, но не комментирует возможность предоставления противокорабельных систем.