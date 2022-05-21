Росіяни знищили чергову святиню на Донеччині: українські силовики евакуювали людей

На Донеччині російські окупанти розстріляли храм, правоохоронці евакуювали людей, які ховалися в підвалі святині.

Джерело: поліція Донецької області

Деталі: Внаслідок авіаудару російських військ було зрайновано скит на честь ікони Божої Матері "всіх скорботних Радість" Святогірської лаври (УПЦ МП –ред.) в селі Богородичне Донецької області.

У підвалі храму жили й укривалися близько 100 служителів церкви – монахині, монахи та діти. Люди, на щастя, не постраждали.

Поліцейські разом з військовими, прикордонниками та теробороною вмовили богослужителів виїхати у безпечніше місце.

20 травня (як уточнили УП в поліції) евакуаційним транспортом правоохоронці вивезли більше 40 жінок, 20 дітей та чоловіків.

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Також врятували життя п’ятьох людей з інвалідністю – мешканців села, які не в змозі були вибратися самостійно.

Чому це важливо: Російські окупанти неодноразово зводили нанівець сподівання вірян УПЦ МП, що РФ не обстрілює храми. При цьому голова російських православних, московський патріарх Кирил, він же Володимир Гундяєв, робить брехливі заяви, що "Росія ніколи ні на кого не нападала".