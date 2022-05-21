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Россияне уничтожили очередную святыню в Донецкой области: люди эвакуированы

Валентина РоманенкоСуббота, 21 мая 2022, 17:37

В Донецкой области российские оккупанты расстреляли храм, правоохранители эвакуировали людей, которые скрывались в подвале святыни.

Источник: полиция Донецкой области

Детали: В результате авиаудара российских войск был разрушен скит в честь иконы Божией Матери "всех скорбящих Радость" Святогорской лавры (УПЦ МП –ред.) в селе Богородичное Донецкой области.

В подвале храма жили и укрывались около 100 служителей церкви – монахини, монахи и дети. Люди, к счастью, не пострадали.

Полицейские вместе с военными, пограничниками и терробороной уговорили богослужителей выехать в более безопасное место.

20 мая (как уточнили УП в полиции) эвакуационным транспортом правоохранители вывезли более 40 женщин, 20 детей и мужчин.

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Также спасли жизнь пятерых людей с инвалидностью - жителей села, которые не смогли выбраться самостоятельно.

Почему это важно: Российские оккупанты неоднократно сводили на нет ожидания верующих УПЦ МП, что РФ не обстреливает храмы. При этом глава российских православных, московский патриарх Кирилл, он же Владимир Гундяев, делает лживые заявления, что "Россия никогда ни на кого не нападала".

Темы: войнарелигияДонецкая областьполиция
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