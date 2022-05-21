Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне уничтожили очередную святыню в Донецкой области: люди эвакуированы

Валентина РоманенкоСуббота, 21 мая 2022, 17:37
Россияне уничтожили очередную святыню в Донецкой области: люди эвакуированы

В Донецкой области российские оккупанты расстреляли храм, правоохранители эвакуировали людей, которые скрывались в подвале святыни.

Источник: полиция Донецкой области

Детали: В результате авиаудара российских войск был разрушен скит в честь иконы Божией Матери "всех скорбящих Радость" Святогорской лавры (УПЦ МП –ред.) в селе Богородичное Донецкой области.

Реклама:

В подвале храма жили и укрывались около 100 служителей церкви – монахини, монахи и дети. Люди, к счастью, не пострадали.

Полицейские вместе с военными, пограничниками и терробороной уговорили богослужителей выехать в более безопасное место.

20 мая (как уточнили УП в полиции) эвакуационным транспортом правоохранители вывезли более 40 женщин, 20 детей и мужчин.

ВИДЕО ДНЯ

Также спасли жизнь пятерых людей с инвалидностью - жителей села, которые не смогли выбраться самостоятельно.

Почему это важно: Российские оккупанты неоднократно сводили на нет ожидания верующих УПЦ МП, что РФ не обстреливает храмы. При этом глава российских православных, московский патриарх Кирилл, он же Владимир Гундяев, делает лживые заявления, что "Россия никогда ни на кого не нападала".

Темы: войнарелигияДонецкая областьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Все новости...
война
The Guardian опубликовало момент ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствия
В Херсонской области россияне разрушили детсад
Спутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста
Последние новости
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
Все новости...
Реклама: