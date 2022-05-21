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Фільтрацію у Маріуполі більше не оминути: росіяни ставлять блок-пости на грунтових дорогах

Мазуренко Альона Субота, 21 травня 2022, 18:04
ОКУПАНТИ РОЗДЯГАЮТЬ ЖИТЕЛІВ МАРІУПОЛЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ. ФОТО З TELEGRAM АНДРЮЩЕНКА

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти ставлять нові блок-пости на грунтових дорогах, якими можна було оминути російську "фільтрацію".

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Окупанти встановлюють додаткові пункти контролю/блок-пости на грунтових дорогах, якими можна було оминути фільтраційний контроль".

Деталі: За словами Андрющенка, від 21 травня будь-яка евакуація з Маріуполя стала неможливою до відкриття окремих коридорів в результаті перемовин керівництвом країни.

Радник мера закликав всіх, хто довірившись пропаганді та інформаційному вкиду окупантів, і збирався тимчасово повернутись в Маріуполь для вивозу особистих речей не робити цього.

Передісторія: 

  • Окупанти Маріуполя готуються з 18 квітня закрити місто на в’їзд і виїзд, а також заборонити пересування по районах, щоб провести фільтрацію усіх чоловіків – частину з них хочуть мобілізувати.

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Теми: МаріупольокупаціяРосіявійна
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