Фильтрацию в Мариуполе больше не обойти: россияне ставят блокпосты на грунтовых дорогах

ОККУПАНТЫ РАЗДЕВАЮТ ЖИТЕЛЕЙ МАРИУПОЛЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ. ФОТО ИЗ TELEGRAM АНДРЮЩЕНКО

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты ставят новые блок-посты на грунтовых дорогах, которыми можно было обойти российскую "фильтрацию".

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Оккупанты устанавливают дополнительные пункты контроля/блок-посты на грунтовых дорогах, которыми можно было обойти фильтрационный контроль".

Детали: По словам Андрющенко, с 21 мая любая эвакуация из Мариуполя стала невозможной до открытия отдельных коридоров в результате переговоров руководством страны.

Советник мэра призвал всех, кто доверившись пропаганде и информационному вбросу оккупантов, и собирался временно вернуться в Мариуполь для вывоза личных вещей не делать этого.

Напомним:

Оккупанты Мариуполя готовятся с 18 апреля закрыть город на въезд и выезд, а также запретить передвижение по районам, чтобы провести фильтрацию всех мужчин – часть из них хотят мобилизовать.