Фильтрацию в Мариуполе больше не обойти: россияне ставят блокпосты на грунтовых дорогах
Суббота, 21 мая 2022, 18:04
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты ставят новые блок-посты на грунтовых дорогах, которыми можно было обойти российскую "фильтрацию".
Источник: Андрющенко в Telegram
Прямая речь: "Оккупанты устанавливают дополнительные пункты контроля/блок-посты на грунтовых дорогах, которыми можно было обойти фильтрационный контроль".
Детали: По словам Андрющенко, с 21 мая любая эвакуация из Мариуполя стала невозможной до открытия отдельных коридоров в результате переговоров руководством страны.
Советник мэра призвал всех, кто доверившись пропаганде и информационному вбросу оккупантов, и собирался временно вернуться в Мариуполь для вывоза личных вещей не делать этого.
Напомним:
- Оккупанты Мариуполя готовятся с 18 апреля закрыть город на въезд и выезд, а также запретить передвижение по районам, чтобы провести фильтрацию всех мужчин – часть из них хотят мобилизовать.
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