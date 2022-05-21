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У лікарні Сєвєродонецька залишилися лише три лікаря

Світлана КізіловаСубота, 21 травня 2022, 18:17

У прифронтовому Сєвєродонецьку в лікарні тепер працюють тільки 3 лікаря.

Джерело: голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай з посиланням на керівника Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні Романа Водяника

Пряма мова Водяника: "У нашому медичному закладі залишилися працювати усього три лікаря.

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Ще їм допомагають п’ять медсестер. На стаціонарі перебувають 20 пацієнтів. Багатопрофільна лікарня практично знищена росіянами. Поблизу корпусів залишається багато нерозірваних боєприпасів.

Надаємо допомогу за можливостями медзакладу. Вчора змогли евакуювати сімох пацієнтів. Позавчора – 12 важкопоранених. Медикаментами та продуктами харчування ми забезпечені приблизно на десять днів".

Теми: Луганська областьвійнамедицина
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