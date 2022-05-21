Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У лікарні Сєвєродонецька залишилися лише три лікаря

Світлана КізіловаСубота, 21 травня 2022, 18:17

У прифронтовому Сєвєродонецьку в лікарні тепер працюють тільки 3 лікаря.

Джерело: голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай з посиланням на керівника Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні Романа Водяника

Пряма мова Водяника: "У нашому медичному закладі залишилися працювати усього три лікаря.

Ще їм допомагають п’ять медсестер. На стаціонарі перебувають 20 пацієнтів. Багатопрофільна лікарня практично знищена росіянами. Поблизу корпусів залишається багато нерозірваних боєприпасів.

Надаємо допомогу за можливостями медзакладу. Вчора змогли евакуювати сімох пацієнтів. Позавчора – 12 важкопоранених. Медикаментами та продуктами харчування ми забезпечені приблизно на десять днів".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьвійнамедицина
Головне сьогодні

Білецький про підтримку гарнізону в Маріуполі: Таких операцій в історії ще не було

Запорізька область: ЗСУ і партизани знищили артилерійські системи росіян

Зведення Генштабу: Росіяни розгорнули "Іскандери" в Бєлгородській області

У Росії визнали: санкції зруйнували всю російську логістику

Зеленський звернувся до українців в тилу: Безтурботними бути не можна, війна триває

Українська авіація відправила до пекла дві російські системи "Солнцепек"

Усі новини...
Луганська область
У Сєвєродонецьку відновили газопостачання
Плани ворога – оточити Луганщину або зробити з неї згарище – Гайдай
Гайдай про намір РФ захопити Луганщину: Шойгу не розуміє реального стану речей
Останні новини
11:17
фото Донеччина: росіяни зруйнували 58 цивільних об’єктів, є загиблі
11:01
РФ кинула під Сєвєродонецьк свою єдину групу з "Термінаторами" - британська розвідка
10:58
Захисники України вже знищили понад 29 тисяч окупантів
10:57
В Енергодарі намагаються звільнити з полону начальника рятувальників, просять утриматися від протестів
10:38
аудіоСБУ: окупанти скаржаться, що їхній рубль перетворюється на папір
10:34
Влада назвала найбільш забруднені мінами і снарядами райони Києва
10:18
На сміттєзвалищі поблизу Львова запустили біогазову електростанцію
09:58
фотоРосія вивела в море дві третини своїх підводних човнів – кожен з ракетами
09:42
Регіони: ворог мінує виїзди з Херсонщини, обстріляв Миколаїв
09:30
Країни Балтії припинили імпорт електроенергії з РФ
Усі новини...