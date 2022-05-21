У лікарні Сєвєродонецька залишилися лише три лікаря

У прифронтовому Сєвєродонецьку в лікарні тепер працюють тільки 3 лікаря.

Джерело: голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай з посиланням на керівника Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні Романа Водяника

Пряма мова Водяника: "У нашому медичному закладі залишилися працювати усього три лікаря.

Ще їм допомагають п’ять медсестер. На стаціонарі перебувають 20 пацієнтів. Багатопрофільна лікарня практично знищена росіянами. Поблизу корпусів залишається багато нерозірваних боєприпасів.

Надаємо допомогу за можливостями медзакладу. Вчора змогли евакуювати сімох пацієнтів. Позавчора – 12 важкопоранених. Медикаментами та продуктами харчування ми забезпечені приблизно на десять днів".