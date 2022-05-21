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В больнице Северодонецка остались только три врача

Светлана КизиловаСуббота, 21 мая 2022, 18:17

В прифронтовом Северодонецке в больнице теперь работают только 3 врача.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай со ссылкой на руководителя Северодонецкой городской многопрофильной больницы Романа Водяника

Прямая речь Водяника: "В нашем медицинском учреждении остались работать всего три врача.

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Еще им помогают пять медсестер. На стационаре находятся 20 пациентов. Многопрофильная больница практически уничтожена россиянами. Вблизи корпусов остается много неразорвавшихся боеприпасов.

Оказываем помощь по возможностям медучреждения. Вчера смогли эвакуировать семерых пациентов. Позавчера – 12 тяжелораненых. Медикаментами и продуктами питания мы обеспечены примерно на десять дней".

Темы: Луганская областьвойнамедицина
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