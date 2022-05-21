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Росіяни вдруге зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом

Світлана КізіловаСубота, 21 травня 2022, 19:04
Росіяни вдруге зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом
Зруйнований росіянами міст, фото ОВА

Російські загарбники знищили міст між містами Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Джерело: очільник Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: Це вже друге руйнування цього інфраструктурного об'єкту окупантами.

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Пряма мова: "Це вже вдруге. У липні 2014 року під час визволення Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту під час відступу. Відтоді сполучення між двома стотисячними містами було ускладнене. Міст відновили у 2016 році. Сьогодні історія повторилася.

Сполучення між містами є".

 

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