Росіяни вдруге зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом

Російські загарбники знищили міст між містами Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Джерело: очільник Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: Це вже друге руйнування цього інфраструктурного об'єкту окупантами.

Пряма мова: "Це вже вдруге. У липні 2014 року під час визволення Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту під час відступу. Відтоді сполучення між двома стотисячними містами було ускладнене. Міст відновили у 2016 році. Сьогодні історія повторилася.

Сполучення між містами є".