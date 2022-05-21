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Россияне во второй раз разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском

Светлана КизиловаСуббота, 21 мая 2022, 19:04
Россияне во второй раз разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском
Разрушенный россиянами мост, фото ОВА

Российские захватчики уничтожили мост между городами Северодонецк и Лисичанск.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Telegram

Детали: Это уже второе разрушение этого инфраструктурного объекта оккупантами.

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Прямая речь: "Это уже во второй раз. В июле 2014 года при освобождении Лисичанска боевики взорвали пролет моста во время отступления. С тех пор сообщение между двумя стотысячными городами было затруднено. Мост восстановили в 2016 году. Сегодня история повторилась.

Сообщение между городами есть".

 

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