Россияне во второй раз разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском
Суббота, 21 мая 2022, 19:04
Российские захватчики уничтожили мост между городами Северодонецк и Лисичанск.
Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Telegram
Детали: Это уже второе разрушение этого инфраструктурного объекта оккупантами.
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Прямая речь: "Это уже во второй раз. В июле 2014 года при освобождении Лисичанска боевики взорвали пролет моста во время отступления. С тех пор сообщение между двумя стотысячными городами было затруднено. Мост восстановили в 2016 году. Сегодня история повторилась.
Сообщение между городами есть".
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