Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ердоган повідомив лідерам Швеції та Фінляндії умови їхнього вступу до НАТО

"Європейська правда"Субота, 21 травня 2022, 19:18

Президент Туреччини Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, у суботу провів телефонні розмови з лідерами Швеції, Фінляндії та генеральним секретарем НАТО.

Деталі цих розмов, як повідомляє "Європейська правда", оприлюднила офіційна Анкара.

Як відомо, Ердоган продовжує опиратися вступу Фінляндії і Швеції до Альянсу, а у на початку тижня навіть відмовлявся говорити з посланцями цих держав, однак у суботу вирішив поспілкуватися зі Стокгольмом та Гельсінкі, щоби повідомити їм про розбіжності щодо терористичних організацій.

Туреччина стверджує, що Швеція та Фінляндія приховують людей, пов’язаних з угрупованням Робітничої партії Курдистану (PKK) і послідовників Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту 2016 року, наводить аргументи Ердогана Reuters.

Прем'єр-міністру Швеції Магдалені Андерссон Ердоган сказав, що Анкара очікує кроків для вирішення цієї проблеми, а також заявив, що Швеція має зняти ембарго на експорт зброї, яке вона наклала на Туреччину після її вторгнення в Сирію в 2019 році (прим: сама Туреччина при цьому намагається не називати свої дії вторгненням, детальніше читайте в інтерв’ю турецього посла).

Також, як повідомляє турецька агенція Анадолу, Ердогана вимагає у Швеції "серйозних та конкретних кроків, що поділяють побоювання Туреччини щодо терористів РКК, а також сирійського та іракського відгалужень цієї кривавої організації", - сказав Ердоган.

В розмові з президентом Фінляндії Саулі Нііністо, Егдоган заявив,  що відсутність боротьби з терористичними організаціями, які становлять загрозу для союзника по НАТО, не відповідає духу альянсу.

ВІДЕО ДНЯ

Після цього Ердоган провів переговори з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Детальніше читайте у статтях "Що змінює для України вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу", а також у поясненні "А Ердоган проти: навіщо Туреччині блокувати розширення НАТО"

Теми: НАТОЕрдоганШвеціяФінляндія
Головне сьогодні

Зеленський звернувся до українців в тилу: Безтурботними бути не можна, війна триває

Українська авіація відправила до пекла дві російські системи "Солнцепек"

оновлено від 19:52У Держдумі натякнули на можливість обміну полонених "азовців" на Медведчука

У Лаврова заявили, що "1984" Орвелла описує Захід, а не путінську Росію

РосЗМІ: в Україні загинув племінник заступника Шойгу

Через 1,5-2 місяці Україна розпочне масштабний контрнаступ – CIT

Усі новини...
НАТО
Британія обговорює з союзниками озброєння Молдови за стандартами НАТО
Ексгенсек НАТО розкритикував курс Німеччини щодо війни в Україні
Шойгу вигадав відповідь на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО
Останні новини
04:55
У світі підтвердили під сотню випадків мавпячої віспи
04:00
У Росії визнали: санкції зруйнували всю російську логістику
03:29
“На могилку”: ЗСУ поклали російські гармати “Гіацинт” і “Піон”
03:00
Американські аналітики: Росіяни стягують війська на Запоріжжі та Херсонщині, готуються до наступу
02:34
Дуда приїхав в Україну, виступатиме в Раді
01:35
Зеленський обговорив з італійським прем’єром санкції проти РФ
01:05
На Запоріжжі росіяни погрожують підприємцям, які відмовляються торгувати за рублі
00:25
Миколаїв: Лунають вибухи касетних снарядів
00:25
Зеленський звернувся до українців в тилу: Безтурботними бути не можна, війна триває
00:12
Посол України розповіла, як будуть розподілені $40 млрд допомоги від США
Усі новини...