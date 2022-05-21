Ердоган повідомив лідерам Швеції та Фінляндії умови їхнього вступу до НАТО

Президент Туреччини Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, у суботу провів телефонні розмови з лідерами Швеції, Фінляндії та генеральним секретарем НАТО.

Деталі цих розмов, як повідомляє "Європейська правда", оприлюднила офіційна Анкара.

Як відомо, Ердоган продовжує опиратися вступу Фінляндії і Швеції до Альянсу, а у на початку тижня навіть відмовлявся говорити з посланцями цих держав, однак у суботу вирішив поспілкуватися зі Стокгольмом та Гельсінкі, щоби повідомити їм про розбіжності щодо терористичних організацій.

Туреччина стверджує, що Швеція та Фінляндія приховують людей, пов’язаних з угрупованням Робітничої партії Курдистану (PKK) і послідовників Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту 2016 року, наводить аргументи Ердогана Reuters.

Прем'єр-міністру Швеції Магдалені Андерссон Ердоган сказав, що Анкара очікує кроків для вирішення цієї проблеми, а також заявив, що Швеція має зняти ембарго на експорт зброї, яке вона наклала на Туреччину після її вторгнення в Сирію в 2019 році (прим: сама Туреччина при цьому намагається не називати свої дії вторгненням, детальніше читайте в інтерв’ю турецього посла).

Також, як повідомляє турецька агенція Анадолу, Ердогана вимагає у Швеції "серйозних та конкретних кроків, що поділяють побоювання Туреччини щодо терористів РКК, а також сирійського та іракського відгалужень цієї кривавої організації", - сказав Ердоган.

В розмові з президентом Фінляндії Саулі Нііністо, Егдоган заявив, що відсутність боротьби з терористичними організаціями, які становлять загрозу для союзника по НАТО, не відповідає духу альянсу.

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Після цього Ердоган провів переговори з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Детальніше читайте у статтях "Що змінює для України вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу", а також у поясненні "А Ердоган проти: навіщо Туреччині блокувати розширення НАТО"