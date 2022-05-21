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Эрдоган сообщил лидерам Швеции и Финляндии условия их вступления в НАТО

"Европейская правда"Суббота, 21 мая 2022, 19:18

Президент Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу провел телефонные разговоры с лидерами Швеции, Финляндии и генеральным секретарем НАТО.

Детали этих разговоров, как сообщает "Европейская правда", обнародовала официальная Анкара.

Как известно, Эрдоган продолжает сопротивляться вступлению Финляндии и Швеции в Альянс, а в начале недели даже отказывался говорить с посланниками этих государств, однако в субботу решил пообщаться со Стокгольмом и Хельсинки, чтобы сообщить им о разногласиях по поводу террористических организаций.

Турция утверждает, что Швеция и Финляндия скрывают людей, связанных с группировкой Рабочей партии Курдистана (PKK) и последователей Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в организации попытки государственного переворота 2016 года, приводит аргументы Эрдогана Reuters.

Премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон Эрдоган сказал, что Анкара ожидает шагов для решения этих проблем, а также заявил, что Швеция должна снять эмбарго на экспорт оружия, которое она наложила на Турцию после вторжения в Сирию в 2019 году (прим: сама Турция при этом старается не называть свои действия вторжением, подробнее читайте в интервью турецкому посла).

Также, как сообщает турецкое агентство Анадола, Эрдогана требует в Швеции "серьезных и конкретных шагов, разделяющих опасения Турции в отношении террористов РКК, а также сирийских и иракских ответвлений этой кровавой организации", - сказал Эрдоган.

В разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисто Эгдоган заявил, что отсутствие борьбы с террористическими организациями, представляющими угрозу для союзника по НАТО, не соответствует духу альянса.

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После этого Эрдоган провел переговоры с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

Подробнее читайте в статьях "Что меняет для Украины вступление Финляндии и Швеции в Альянс", а также в объяснении "А Эрдоган против: зачем Турции блокировать расширение НАТО"

Темы: НАТОЭрдоганШвецияФинляндия
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