Білорусь: у Гродно відновили пам'ятник Чапаєву

У Гродно три роки тому демонтували пам'ятник Чапаєву, за що місцевим чиновникам довелося виправдовуватися. Тепер його знов повернули.

Джерело: білоруське опозиційне видання "Зеркало"

Деталі: Трохи більше трьох років тому погруддя Василя Чапаєва було демонтовано з однієї з вулиць Гродно і так і не знайшло нове місце. За що 2020-го місцевим чиновникам навіть доводилося виправдовуватися перед представниками російського МЗС.

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Погруддя Чапаєва повернули – його встановили у сквері на вулиці Щорса, це неподалік військової частини 5522, де базується гродненський ОМОН. Поруч уже встановлюють лавки, урни — все у стилі "мілітарі". Поряд також стоїть ще один "російський герой" - Микола Щорс.

Раніше бюст Чапаєва стояв у Гродно на вулиці Василька. Він пропав із вулиць у лютому 2019 року, тоді міські служби зняли його з постаменту та обіцяли відновити до 75-річчя Гродненської області.

Містяни також пропонували замінити на цьому місці Чапаєва пам'ятником поету Михасю Василькові, ім'я якого з 1994 року носить вулиця — на ній він жив. Міська влада підтримала ідею перенести бюст в інше місце, вирішила відправити його до музею, але туди він так і не потрапив. Після демонтажу пам'ятник зберігався на одному із підприємств ЖКГ.