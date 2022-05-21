Беларусь: в Гродно восстановили памятник Чапаеву

В Гродно три года назад демонтировали памятник Чапаеву, за что местным чиновникам даже пришлось объясняться. Теперь его снова вернули.

Источник: "Зеркало"

Детали: Немногим больше трех лет назад бюст Василия Чапаева был демонтирован с одной из улиц Гродно и так и не нашел новое место. За что в 2020-м местным чиновникам даже приходилось объясняться перед представителями российского МИД.

Бюст Чапаева вернули – его установили в сквере на улице Щорса, это недалеко от воинской части 5522, где базируется гродненский ОМОН. Рядом уже устанавливают скамейки, урны — все в стиле "милитари". Рядом также стоит еще один "российский герой" — Николай Щорс.

Раньше бюст Чапаева стоял в Гродно на улице Василька. Он пропал с улиц в феврале 2019 года, тогда городские службы сняли его с постамента и обещали восстановить к 75-летию Гродненской области.

Горожане также предлагали заменить на этом месте Чапаева памятником поэту Михасю Васильку, имя которого с 1994 года носит улица — на ней он жил. Городские власти поддержали идею перенести бюст в другое место, решили отправить его в музей, но туда он так и не попал. После демонтажа хранился на одном из предприятий ЖКХ.