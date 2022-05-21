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Маріуполю загрожує епідемічна катастрофа через хаотичні поховання

Світлана КізіловаСубота, 21 травня 2022, 19:56

Хаотичні поховання та літні дощі можуть призвести до епідемічної катастрофи в окупованому росіянами Маріуполі.

Джерело: Маріупольська міськарада у Telegram

Деталі: Міський голова Вадим Бойченко попередив, що літні дощі вимиють до моря, річок та джерел питної води небезпечні сполуки. Він наголосив, що людей, які ще залишилися в окупації, потрібно безпечно евакуювати.

Пряма мова: "Окрім гуманітарної катастрофи, яку створили окупанти та колаборанти, місто стоїть на порозі спалаху інфекційних захворювань. 100 тисяч жителів продовжують жити без води. Каналізація не працює. По всьому місту знаходяться хаотичні поховання.

Під час характерних для Маріуполя літніх дощів все це буде потрапляти до річок, моря та джерел, звідки люди беруть воду. Тому нам потрібні стійкі зелені коридори для евакуації маріупольців. Разом з міжнародними партнерами маємо зробити все, щоб врятувати людей".

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Теми: Маріупольздоров'явійна
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