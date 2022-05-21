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Мариуполю грозит эпидемическая катастрофа из-за хаотичных захоронений

Светлана КизиловаСуббота, 21 мая 2022, 19:56

Хаотические захоронения и летние дожди могут привести к эпидемической катастрофе в оккупированном Россией Мариуполе.

Источник: Мариупольский горсовет в Telegram

Детали: Мэр Вадим Бойченко предупредил, что летние дожди вымоют до моря, рек и источников питьевой воды опасные соединения. Он подчеркнул, что оставшихся в оккупации людей нужно безопасно эвакуировать.

Прямая речь: "Кроме гуманитарной катастрофы, созданной оккупантами и коллаборантами, город стоит на пороге вспышки инфекционных заболеваний. 100 тысяч человек продолжают жить без воды. Канализация не работает. По всему городу находятся хаотические захоронения.

Во время характерных для Мариуполя летних дождей все это будет попадать в реки, моря и источники, откуда люди берут воду. Поэтому нам нужны стойкие зеленые коридоры для эвакуации мариупольцев. Вместе с международными партнерами должны сделать все, чтобы спасти людей".

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Темы: Мариупольздоровьевойна
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