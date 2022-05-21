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У Миколаєві демонтували пам'ятник Пушкіну

Світлана КізіловаСубота, 21 травня 2022, 20:28

21 травня у Миколаєві було демонтовано пам'ятник Олександру Пушкіну.

Джерело: міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram, фото місцевих жителів у мережі

Деталі: За словами місцевих жителів, монумент демонтували у суботу.

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Пряма мова Сєнкевича: "Друзі, спокійно, пам'ятник Пушкіну прибрали комунальні служби. Не потрібні нам зараз ніякі знесення чи вандалізм. Гарячих голів у нас вистачає, але наше головне завдання сьогодні - перемогти! Давайте на це спрямуємо усі сили. Після війни розберемось, що з ним робити".

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Теми: МиколаївкультураРосія
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