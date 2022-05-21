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В Николаеве демонтировали памятник Пушкину

Светлана КизиловаСуббота, 21 мая 2022, 20:28

21 мая в Николаеве был демонтирован памятник Александру Пушкину.

Источник: городской голова Александр Сенкевич в Telegram, фото местных жителей в сети

Детали: По словам местных жителей, монумент был демонтирован в субботу.

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Прямая речь Сенкевича: "Друзья, спокойно, памятник Пушкину убрали коммунальные службы. Не нужны нам сейчас никакие сносы или вандализм. Горячих голов у нас хватает, но наша главная задача сегодня – победить! Давайте на это направим все силы. После войны разберемся, что с ним делать".

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Темы: НиколаевкультураРосcия
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