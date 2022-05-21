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Росія заборонила в’їзд п'яти померлим американцям, серед них Маккейн

"Європейська правда"Субота, 21 травня 2022, 21:07

У російський санкційний "чорний список" включені щонайменше 5 громадян Сполучених штатів Америки, які вже померли, але для яких продовжує діяти заборона на в’їзд до Росії.

Про це свідчить список, оприлюднений у суботу МЗС РФ.

Примітно, що російський уряд знає про їхню смерть, але вважає за необхідне зберегти щодо них санкційний режим. Серед 963 підсанкційних американців навпроти 5 людей стоїть позначка "помер".

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МЗС РФ у офіційному поясненні зазначає, що щодо них діє "заборона в’їзду (до Росії) на постійній основі"

Так, в’їзд заборонений екссенатору Джону Маккейну (помер у 2018 році), ексконгресвумен  Елсі Гастінгс (померла у 2021 році), колишній першій заступниці директора ЦРУ Меліссі Дриско, екссудді Стівену О’Нілу, колишньому військовослужбовцю США Джеремі Сівітсу.

Як повідомлялося, у суботу РФ повідомила про заборону на в'їзд Байдену, Гарріс, Блінкену та ще 960 американцям.

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Теми: СШАРосіясанкції
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