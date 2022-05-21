Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія заборонила в’їзд п'яти померлим американцям, серед них Маккейн

"Європейська правда"Субота, 21 травня 2022, 21:07

У російський санкційний "чорний список" включені щонайменше 5 громадян Сполучених штатів Америки, які вже померли, але для яких продовжує діяти заборона на в’їзд до Росії.

Про це свідчить список, оприлюднений у суботу МЗС РФ.

Примітно, що російський уряд знає про їхню смерть, але вважає за необхідне зберегти щодо них санкційний режим. Серед 963 підсанкційних американців навпроти 5 людей стоїть позначка "помер".

МЗС РФ у офіційному поясненні зазначає, що щодо них діє "заборона в’їзду (до Росії) на постійній основі"

Так, в’їзд заборонений екссенатору Джону Маккейну (помер у 2018 році), ексконгресвумен  Елсі Гастінгс (померла у 2021 році), колишній першій заступниці директора ЦРУ Меліссі Дриско, екссудді Стівену О’Нілу, колишньому військовослужбовцю США Джеремі Сівітсу.

Як повідомлялося, у суботу РФ повідомила про заборону на в'їзд Байдену, Гарріс, Блінкену та ще 960 американцям.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАРосіясанкції
Головне сьогодні

Зеленський звернувся до українців в тилу: Безтурботними бути не можна, війна триває

Українська авіація відправила до пекла дві російські системи "Солнцепек"

оновлено від 19:52У Держдумі натякнули на можливість обміну полонених "азовців" на Медведчука

У Лаврова заявили, що "1984" Орвелла описує Захід, а не путінську Росію

РосЗМІ: в Україні загинув племінник заступника Шойгу

Через 1,5-2 місяці Україна розпочне масштабний контрнаступ – CIT

Усі новини...
США
Моргану Фрімену назавжди заборони в'їзд до РФ
Росія підтвердила заборону на в'їзд Байдену, Гарріс, Блінкену та ще 960 американцям
Байден доручив Кірбі роз'яснювати політику Білого дому
Останні новини
04:55
У світі підтвердили під сотню випадків мавпячої віспи
04:00
У Росії визнали: санкції зруйнували всю російську логістику
03:29
“На могилку”: ЗСУ поклали російські гармати “Гіацинт” і “Піон”
03:00
Американські аналітики: Росіяни стягують війська на Запоріжжі та Херсонщині, готуються до наступу
02:34
Дуда приїхав в Україну, виступатиме в Раді
01:35
Зеленський обговорив з італійським прем’єром санкції проти РФ
01:05
На Запоріжжі росіяни погрожують підприємцям, які відмовляються торгувати за рублі
00:25
Миколаїв: Лунають вибухи касетних снарядів
00:25
Зеленський звернувся до українців в тилу: Безтурботними бути не можна, війна триває
00:12
Посол України розповіла, як будуть розподілені $40 млрд допомоги від США
Усі новини...