Россия запретила въезд пяти умершим американцам, среди них Маккейн

В российский санкционный "черный список" включены по меньшей мере 5 умерших граждан Соединенных штатов Америки, для которых продолжает действовать запрет на въезд в Россию.

Об этом свидетельствует список, обнародованный в субботу МИД РФ.

Примечательно, что российское правительство знает об их смерти, но считает необходимым сохранить санкционный режим. Среди 963 подсанкционных американцев возле 5 человек стоит отметка "скончался".

Реклама:

МИД РФ в официальном объяснении отмечает, что в отношении них действует "запрет въезда (в Россию) на постоянной основе"

Так, въезд запрещен экс-сенатору Джону Маккейну (умер в 2018 году), экс-конгрессвумен Элси Гастингс (умерла в 2021 году), бывшему первому заместителю директора ЦРУ Мелисси Дриско, экс-судье Стивену О'Нилу, бывшему военнослужащему США.

Как сообщалось, в субботу РФ сообщила о запрете на въезд Байдену, Гаррису, Блинкену и еще 960 американцам.