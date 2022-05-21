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Пентагон показав доправлення до України гаубиць M777

"Європейська правда"Субота, 21 травня 2022, 21:53

Американське військове відомство опублікувало фото з вантажного літака, що перевозив до України далекобійні гаубиці.

Фото без зазначення дати перевезення оприлюднив офіційний твіттер Пентагону, пише "Європейська правда".

Ці фото були зроблені під час завантаження у літак партії цих гаубиць американськими військовими, йдеться у поясненні Пентагону. Ця далекобійна наступальна зброя надана Україні безкоштовно у якості безпекової підтримки з боку уряду США.

Зазвичай Пентагон оприлюднює фото найменувань безпекової підтримки вже після того, як та безпечно перетнула кордон України.

На початку травня США доставили в Україну понад 70 гаубиць, більше 200 українських артилеристів пройшли навчання для роботи з ними. Виходячи з нових фото, постачання цієї зброї триває

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Як повідомляла ЄвроПравда, Канада також передала Україні 4 гаубиці М-777.

Тим часом, у понеділок Україна чекає на рішення про постачання систем залпового вогню.

Теми: СШАзброяЗбройні силивійна
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