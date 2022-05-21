Пентагон показав доправлення до України гаубиць M777
Американське військове відомство опублікувало фото з вантажного літака, що перевозив до України далекобійні гаубиці.
Фото без зазначення дати перевезення оприлюднив офіційний твіттер Пентагону, пише "Європейська правда".
.@USAirForce Airmen secure 155 mm M777 towed howitzers for transport as part of U.S. security assistance to 🇺🇦 Ukraine. pic.twitter.com/u2jWcVJgQJ— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) May 21, 2022
Ці фото були зроблені під час завантаження у літак партії цих гаубиць американськими військовими, йдеться у поясненні Пентагону. Ця далекобійна наступальна зброя надана Україні безкоштовно у якості безпекової підтримки з боку уряду США.
Зазвичай Пентагон оприлюднює фото найменувань безпекової підтримки вже після того, як та безпечно перетнула кордон України.
На початку травня США доставили в Україну понад 70 гаубиць, більше 200 українських артилеристів пройшли навчання для роботи з ними. Виходячи з нових фото, постачання цієї зброї триває
Як повідомляла ЄвроПравда, Канада також передала Україні 4 гаубиці М-777.
Тим часом, у понеділок Україна чекає на рішення про постачання систем залпового вогню.