Пентагон показав доправлення до України гаубиць M777

Американське військове відомство опублікувало фото з вантажного літака, що перевозив до України далекобійні гаубиці.

Фото без зазначення дати перевезення оприлюднив офіційний твіттер Пентагону, пише "Європейська правда".

.@USAirForce Airmen secure 155 mm M777 towed howitzers for transport as part of U.S. security assistance to 🇺🇦 Ukraine. pic.twitter.com/u2jWcVJgQJ