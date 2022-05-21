Пентагон показал отправку в Украину гаубиц M777

Американское военное ведомство опубликовало фото с грузового самолета, перевозившего в Украину дальнобойные гаубицы.

Фото без указания даты перевозки обнародовал официальный твиттер Пентагона.

.@USAirForce Airmen secure 155 mm M777 towed howitzers for transport as part of U.S. security assistance to 🇺🇦 Ukraine. pic.twitter.com/u2jWcVJgQJ Реклама: May 21, 2022

Эти фото были сделаны при погрузке в самолет партии гаубиц американскими военными, говорится в объяснении Пентагона. Дальнобойное наступательное оружие предоставлено Украине бесплатно в качестве оборонной поддержки со стороны правительства США.

Обычно Пентагон обнародует фото такой помощи уже после того, как та безопасно пересекла границу Украины.

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В начале мая США доставили в Украину более 70 гаубиц, более 200 украинских артиллеристов прошли обучение для работы с ними. Исходя из новых фото, поставки этого оружия продолжаются.

Как сообщала ЕвроПравда, Канада также передала Украине 4 гаубицы М-777.

Между тем, в понедельник Украина ожидает решения о поставке систем залпового огня.