Пентагон показал отправку в Украину гаубиц M777

Американское военное ведомство опубликовало фото с грузового самолета, перевозившего в Украину дальнобойные гаубицы.

Фото без указания даты перевозки обнародовал официальный твиттер Пентагона.

.@USAirForce Airmen secure 155 mm M777 towed howitzers for transport as part of U.S. security assistance to 🇺🇦 Ukraine. pic.twitter.com/u2jWcVJgQJ

