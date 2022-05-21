Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пентагон показал отправку в Украину гаубиц M777

"Европейская правда"Суббота, 21 мая 2022, 21:53

Американское военное ведомство опубликовало фото с грузового самолета, перевозившего в Украину дальнобойные гаубицы.

Фото без указания даты перевозки обнародовал официальный твиттер Пентагона.

Эти фото были сделаны при погрузке в самолет партии гаубиц американскими военными, говорится в объяснении Пентагона. Дальнобойное наступательное оружие предоставлено Украине бесплатно в качестве оборонной поддержки со стороны правительства США.

Обычно Пентагон обнародует фото такой помощи уже после того, как та безопасно пересекла границу Украины.

ВИДЕО ДНЯ

В начале мая США доставили в Украину более 70 гаубиц, более 200 украинских артиллеристов прошли обучение для работы с ними. Исходя из новых фото, поставки этого оружия продолжаются.

Как сообщала ЕвроПравда, Канада также передала Украине 4 гаубицы М-777.

Между тем, в понедельник Украина ожидает решения о поставке систем залпового огня.

Темы: СШАоружиеВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Все новости...
США
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Последние новости
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
Все новости...
Реклама: