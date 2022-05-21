Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посольство США показало Байдена у вигляді українського козака, що пише листа "султану"

Світлана КізіловаСубота, 21 травня 2022, 22:13
Посольство США показало Байдена у вигляді українського козака, що пише листа султану
Джо Байден, фото Getty Images

Амбасада Сполучених Штатів проілюструвала погодження акту про додаткову підтримку України версією картини українського художника Іллі Рєпіна, в якій Джо Байден показаний писарем серед козаків, що пишуть султану відповідь на його ультиматум.

Джерело: посольство США в Україні у Твітері

Деталі: Президент США Джо Байден у суботу підписав закон про виділення пакету підтримки Україні обсягом 40 млрд доларів.

Реклама:

Посольство США з цієї нагоди опублікувало рімейк відомої картини "Запороожці пишуть листа турецькому султанові", в якому серед українських козаків присутній американський президент – саме він своїм підписом візує відповідь "султану" Володимиру Путіну на російські ультиматуми й зазіхання на українські території. 

 

Дослівно Посольство США: "Художня візуалізація Джо Байдена, який підписує двопартійний акт про додаткову підтримку України".

Довідково: Сюжетом картини "Запороожці пишуть листа турецькому султанові" став відомий Лист запорожців турецькому султанові, написаний 1676 року як відповідь запорозьких козаків на вимогу османського султана Мегмеда IV здатися.

Теми: БайденСШАУкраїнакультура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: