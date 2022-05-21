Посольство США показало Байдена у вигляді українського козака, що пише листа "султану"

Амбасада Сполучених Штатів проілюструвала погодження акту про додаткову підтримку України версією картини українського художника Іллі Рєпіна, в якій Джо Байден показаний писарем серед козаків, що пишуть султану відповідь на його ультиматум.

Джерело: посольство США в Україні у Твітері

Деталі: Президент США Джо Байден у суботу підписав закон про виділення пакету підтримки Україні обсягом 40 млрд доларів.

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Посольство США з цієї нагоди опублікувало рімейк відомої картини "Запороожці пишуть листа турецькому султанові", в якому серед українських козаків присутній американський президент – саме він своїм підписом візує відповідь "султану" Володимиру Путіну на російські ультиматуми й зазіхання на українські території.

Дослівно Посольство США: "Художня візуалізація Джо Байдена, який підписує двопартійний акт про додаткову підтримку України".

🇺🇦Художня візуалізація @POTUS, який підписує двопартійний акт про додаткову підтримку України.



🇺🇸Artist rendering of @POTUS signing the bipartisan Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act. https://t.co/9vyzbIV4s5 #unitedwithukraine pic.twitter.com/DJVqVIRjBd ВІДЕО ДНЯ May 21, 2022

Довідково: Сюжетом картини "Запороожці пишуть листа турецькому султанові" став відомий Лист запорожців турецькому султанові, написаний 1676 року як відповідь запорозьких козаків на вимогу османського султана Мегмеда IV здатися.