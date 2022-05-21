Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Посольство США показало Байдена у вигляді українського козака, що пише листа "султану"

Світлана КізіловаСубота, 21 травня 2022, 22:13
Джо Байден, фото Getty Images

Амбасада Сполучених Штатів проілюструвала погодження акту про додаткову підтримку України версією картини українського художника Іллі Рєпіна, в якій Джо Байден показаний писарем серед козаків, що пишуть султану відповідь на його ультиматум.

Джерело: посольство США в Україні у Твітері

Деталі: Президент США Джо Байден у суботу підписав закон про виділення пакету підтримки Україні обсягом 40 млрд доларів.

Посольство США з цієї нагоди опублікувало рімейк відомої картини "Запороожці пишуть листа турецькому султанові", в якому серед українських козаків присутній американський президент – саме він своїм підписом візує відповідь "султану" Володимиру Путіну на російські ультиматуми й зазіхання на українські території. 

 

Дослівно Посольство США: "Художня візуалізація Джо Байдена, який підписує двопартійний акт про додаткову підтримку України".

Довідково: Сюжетом картини "Запороожці пишуть листа турецькому султанові" став відомий Лист запорожців турецькому султанові, написаний 1676 року як відповідь запорозьких козаків на вимогу османського султана Мегмеда IV здатися.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БайденСШАУкраїнакультура
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росіяни розгорнули "Іскандери" в Бєлгородській області

У Росії визнали: санкції зруйнували всю російську логістику

Зеленський звернувся до українців в тилу: Безтурботними бути не можна, війна триває

Українська авіація відправила до пекла дві російські системи "Солнцепек"

оновлено від 19:52У Держдумі натякнули на можливість обміну полонених "азовців" на Медведчука

У Лаврова заявили, що "1984" Орвелла описує Захід, а не путінську Росію

Усі новини...
Байден
Байден підписав пакет допомоги Україні на $40 млрд
Байден доручив Кірбі роз'яснювати політику Білого дому
Рейтинг Байдена опустився до найнижчого показника
Останні новини
06:58
Блінкен: Хотів би присвятити Путіну пісню "Ми більше ніколи не будемо разом"
06:43
Зведення Генштабу: Росіяни розгорнули "Іскандери" в Бєлгородській області
04:55
У світі підтвердили під сотню випадків мавпячої віспи
04:00
У Росії визнали: санкції зруйнували всю російську логістику
03:29
“На могилку”: ЗСУ поклали російські гармати “Гіацинт” і “Піон”
03:00
Американські аналітики: Росіяни стягують війська на Запоріжжі та Херсонщині, готуються до наступу
02:34
Дуда приїхав в Україну, виступатиме в Раді
01:35
Зеленський обговорив з італійським прем’єром санкції проти РФ
01:05
На Запоріжжі росіяни погрожують підприємцям, які відмовляються торгувати за рублі
00:25
Миколаїв: Лунають вибухи касетних снарядів
Усі новини...