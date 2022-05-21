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Посольство США показало Байдена в виде украинского казака, пишущего письмо "султану"

Светлана КизиловаСуббота, 21 мая 2022, 22:13
Посольство США показало Байдена в виде украинского казака, пишущего письмо султану
Джо Байден, фото Getty Images

Посольство Соединенных Штатов проиллюстрировало согласование акта о дополнительной поддержке Украины версией картины украинского художника Ильи Репина, в которой Джо Байден показан писарем среди казаков, пишущих султану ответ на его ультиматум.

Источник: U.S. Embassy Kyiv

Детали: Президент США Джо Байден в субботу подписал закон о выделении пакета поддержки Украине в объеме 40 млрд долларов.

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Посольство США по этому поводу опубликовало римейк известной картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", в котором среди украинских казаков присутствует американский президент – именно он своей подписью визирует ответ "султану" Владимиру Путину на российские ультиматумы и посягательства на украинские территории.

 

Дословно Посольство США: "Художественная визуализация Джо Байдена, подписывающего двухпартийный акт о дополнительной поддержке Украины".

Справка: Сюжетом картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" стало известное Письмо запорожцев турецкому султану, написанное в 1676 году как ответ запорожских казаков на требование османского султана Мегмеда IV сдаться.

Темы: БайденСШАУкраинакультура
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