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У Німеччини, яка затягує постачання Україні бронетехніки, знайшли непотрібні їй Marder

"Європейська правда"Субота, 21 травня 2022, 22:43
німецькі бмп marder 2017 рік. фото ілюстративне: getty images

Внутрішній документ Міноборони Німеччини, що опинився в розпорядженні журналістів, свідчить що Бундесвер має вільну бронетехніку, яку, втім, не надає Україні.

Про це пише німецьке видання Bild, яке стверджує, що має у розпорядженні копію закритого документа, повідомляє "Європейська правда".

Видання нагадує, що від початку березня Німеччина відповідає відмовою на запити України про постачання бойових машин піхоти Marder пояснюючи, що усі 343 одиниці техніки, що належать Бундесверу, задіяні у  "національній обороні та обороні альянсу" і тому не можуть бути передані Києву.

Утім, до журналістів потрапив документ Міноборони з грифом "для службового використання" про те, що Бундесвер має "понад 62 одиниці Marder у статусі конфігурації A3 (Milan), які більше не використовуються".

Документ, датований серединою травня, каже, що ці БМП перебувають не в робочому стані, і, очевидно, військове відомство не докладало зусиль до їх ремонту (що мало би бути у разі, якби ці БТРи справді були критично важливі). "З них 32 машини можна відремонтувати за потреби"; ще 30 "придатні лише для отримання запасних частин".

Тривалість ремонту не очевидна, оскільки може бути пришвидшена за умови долучення виробника.

"Цей секретний документ вимагає пояснень міністра оборони Крістіни Ламбрехт та федерального уряду", йдеться у статті.

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"Ці бойові машини піхоти Marder ТЕРМІНОВО потрібні Україні!", - прокоментував публікацію Bild посол України у Німеччині Андрій Мельник.

Раніше Мельник публічно припускав, що німецький канцлер не хоче постачати Україні важке озброєння і тягне час.

Між тим, німецький виробник готовий поставити перші БМП Marder Україні вже за три тижні, але не отримує згоди уряду, хоча Бундестаг підтримав пришвидшені поставки важкого озброєння Україні.

Теми: зброяНімеччинаЗбройні сили
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