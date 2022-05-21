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В Германии, которая тянет с поставкой Украине бронетехники, нашли ненужные ей Marder

"Европейская правда"Суббота, 21 мая 2022, 22:43
В Германии, которая тянет с поставкой Украине бронетехники, нашли ненужные ей Marder
немецкие бмп marder 2017 год. фото иллюстративное: getty images

Внутренний документ Минобороны Германии, оказавшийся в распоряжении журналистов, свидетельствует, что у Бундесвера есть свободная бронетехника, которую отказываются предоставлять Украине.

Об этом пишет немецкое издание Bild, утверждая, что располагает копией закрытого документа., сообщает "Европейская правда".

Издание напоминает, что с начала марта Германия отвечает отказом на запросы Украины о поставках боевых машин пехоты Marder, объясняя, что все 343 единицы техники у Бундесверу, задействованы в "национальной обороне и обороне альянса" и поэтому не могут быть переданы Киеву.

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Впрочем, к журналистам попал документ Минобороны с грифом "для служебного использования" о том, что у Бундесвера есть "более 62 единицы Marder в статусе конфигурации A3 (Milan), которые больше не используются".

Документ, датированный серединой мая, говорит, что эти БМП находятся не в рабочем состоянии, и, очевидно, военное ведомство не прилагало усилий к их ремонту (что должно быть в случае, если бы эти БТРы действительно были критически важны). "Из них 32 машины можно отремонтировать при необходимости"; еще 30 "пригодны только для получения запасных частей".

Продолжительность ремонта не очевидна, поскольку может быть ускорена при условии привлечения производителя.

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"Этот секретный документ требует объяснений министра обороны Кристины Ламбрехта и федерального правительства", говорится в статье.

"Эти боевые машины пехоты Marder СРОЧНО нужны Украине!", – прокомментировал публикацию Bild посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Ранее Мельник публично предполагал, что немецкий канцлер не хочет поставлять Украине тяжелое вооружение и тянет время.

Между тем, немецкий производитель готов поставить первые БМП Marder Украине уже через три недели, но не получает согласия правительства, хотя Бундестаг поддержал ускоренную поставку тяжелого вооружения Украине.

Темы: оружиеГерманияВооруженные силы
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