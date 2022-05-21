В Германии, которая тянет с поставкой Украине бронетехники, нашли ненужные ей Marder

Внутренний документ Минобороны Германии, оказавшийся в распоряжении журналистов, свидетельствует, что у Бундесвера есть свободная бронетехника, которую отказываются предоставлять Украине.

Об этом пишет немецкое издание Bild, утверждая, что располагает копией закрытого документа., сообщает "Европейская правда".

Издание напоминает, что с начала марта Германия отвечает отказом на запросы Украины о поставках боевых машин пехоты Marder, объясняя, что все 343 единицы техники у Бундесверу, задействованы в "национальной обороне и обороне альянса" и поэтому не могут быть переданы Киеву.

Реклама:

Впрочем, к журналистам попал документ Минобороны с грифом "для служебного использования" о том, что у Бундесвера есть "более 62 единицы Marder в статусе конфигурации A3 (Milan), которые больше не используются".

Документ, датированный серединой мая, говорит, что эти БМП находятся не в рабочем состоянии, и, очевидно, военное ведомство не прилагало усилий к их ремонту (что должно быть в случае, если бы эти БТРы действительно были критически важны). "Из них 32 машины можно отремонтировать при необходимости"; еще 30 "пригодны только для получения запасных частей".

Продолжительность ремонта не очевидна, поскольку может быть ускорена при условии привлечения производителя.

ВИДЕО ДНЯ

"Этот секретный документ требует объяснений министра обороны Кристины Ламбрехта и федерального правительства", говорится в статье.

"Эти боевые машины пехоты Marder СРОЧНО нужны Украине!", – прокомментировал публикацию Bild посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Ранее Мельник публично предполагал, что немецкий канцлер не хочет поставлять Украине тяжелое вооружение и тянет время.

Между тем, немецкий производитель готов поставить первые БМП Marder Украине уже через три недели, но не получает согласия правительства, хотя Бундестаг поддержал ускоренную поставку тяжелого вооружения Украине.