Українська авіація відправила до пекла дві російські системи "Солнцепек"

У суботу ударна авіація Повітряних сил ліквідувала більше десятка одиниць військової техніки окупантів, зокрема дві важкі вогнеметні системи типу "Солнцепек".

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Пряма мова: "21 травня в черговий раз успішно відпрацювала ударна авіація Повітряних сил. Знищено щонайменше 12 одиниць військової техніки окупантів, зокрема дві важкі вогнеметні системи типу "Солнцепек".

Рашисти вчергове завдали ударів по території України з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Дві ракети вдалося перехопити та знищити у небі винищувачами Повітряних сил та ще одну підрозділом зенітних ракетних військ – на Вінниччині".

Деталі: За словами Ігната, крім того підрозділ протиповітряної оборони Сухопутних військ на східному напрямку збив БпЛА "Орлан-10".