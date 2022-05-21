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Украинская авиация отправила в ад 2 российских "Солнцепека"

Валентина РоманенкоСуббота, 21 мая 2022, 23:27
"Солнцепек" иллюстративное фото

В субботу ударная авиация Воздушных сил ликвидировала более десятка единиц военной техники оккупантов, в том числе две тяжелые огнеметные системы типа "Солнцепек".

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Прямая речь: "21 мая в очередной раз успешно отработала ударная авиация Воздушных сил. Уничтожено не менее 12 единиц военной техники оккупантов, в том числе две тяжелые огнеметные системы типа "Солнцепек".

Рашисты в очередной раз нанесли удары по территории Украины из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр". Две ракеты удалось перехватить и уничтожить в небе истребителями Воздушных сил и еще одну подразделением зенитных ракетных войск – Винницкой области".

Детали: Кроме того, по словам Игната, подразделением противовоздушной обороны Сухопутных войск на восточном направлении сбит БПЛА "Орлан-10".

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