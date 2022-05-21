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Окупанти обстріляли селище на Херсонщині, 3 загиблих – ЗМІ

Мазуренко Альона Субота, 21 травня 2022, 23:35

21 травня російські військові обстріляли селище Білозерка на Херсонщині, місцеві жителі повідомляють про трьох загиблих. 

Джерело: Суспільне 

Пряма мова місцевих: "Ми чули два прильоти. Перебиті газові труби. Сталося це в районі вулиць Херсонської і Соборної".

Деталі: Серед загиблих підлітки – хлопець та дівчина, вчителька. Відомо про трьох поранених.

Пряма мова місцевої жительки: "Загинула Даша Голік, вчителька англійської мови. Знаю точно за дівчинку 12 років, була поранена".

За словами очевидців, вибухи чули жителі Комишан. 

Скільки всього людей загинули і поранені наразі не відомо.

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Теми: Херсонська областьобстрілРосіяокупація
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