Окупанти обстріляли селище на Херсонщині, 3 загиблих – ЗМІ

21 травня російські військові обстріляли селище Білозерка на Херсонщині, місцеві жителі повідомляють про трьох загиблих.

Джерело: Суспільне

Пряма мова місцевих: "Ми чули два прильоти. Перебиті газові труби. Сталося це в районі вулиць Херсонської і Соборної".

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Деталі: Серед загиблих підлітки – хлопець та дівчина, вчителька. Відомо про трьох поранених.

Пряма мова місцевої жительки: "Загинула Даша Голік, вчителька англійської мови. Знаю точно за дівчинку 12 років, була поранена".

За словами очевидців, вибухи чули жителі Комишан.

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Скільки всього людей загинули і поранені наразі не відомо.