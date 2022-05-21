Окупанти обстріляли селище на Херсонщині, 3 загиблих – ЗМІ
Субота, 21 травня 2022, 23:35
21 травня російські військові обстріляли селище Білозерка на Херсонщині, місцеві жителі повідомляють про трьох загиблих.
Джерело: Суспільне
Пряма мова місцевих: "Ми чули два прильоти. Перебиті газові труби. Сталося це в районі вулиць Херсонської і Соборної".
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Деталі: Серед загиблих підлітки – хлопець та дівчина, вчителька. Відомо про трьох поранених.
Пряма мова місцевої жительки: "Загинула Даша Голік, вчителька англійської мови. Знаю точно за дівчинку 12 років, була поранена".
За словами очевидців, вибухи чули жителі Комишан.
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Скільки всього людей загинули і поранені наразі не відомо.