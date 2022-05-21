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Оккупанты обстреляли поселок на Херсонщине, 3 погибших – СМИ

Алена МазуренкоСуббота, 21 мая 2022, 23:35
Оккупанты обстреляли поселок на Херсонщине, 3 погибших – СМИ

21 мая российские военные обстреляли поселок Белозерка в Херсонской области, местные жители сообщают о трех погибших.

Источник: Суспільне

Прямая речь местных: "Мы слышали два прилета. Перебиты газовые трубы. Произошло это в районе улиц Херсонской и Соборной".

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Детали: Среди погибших подростки – парень и девушка, учительница. Известно о троих раненых.

Прямая речь местной жительницы: "Погибла Даша Голик, учительница английского языка. Знаю точно за девочку 12 лет, была ранена".

По словам очевидцев, взрывы также слышали жители Комишан.

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Сколько всего людей погибли и ранены пока неизвестно.

Темы: Херсонская областьобстрелРосcияоккупация
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