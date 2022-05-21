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Зеленський: Росія направила фактично всі свої ресурси, щоб нас знищити

Мазуренко Альона Субота, 21 травня 2022, 23:47
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський розповів, що Росія кинула майже всі свої ресурси на те, щоб знищити українців і деякі регіони РФ збідніють ще більше, ніж у 1990-ті.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Росія направила фактично всі свої ресурси, щоб нас знищити. В російських регіонах відкрито говорять, що їхня так звана "спецоперація" є причиною для економічного падіння – зокрема, таких галузей, як будівництво, і багатьох інших. А також і причиною для збідніння людей, яке може бути ще більшим, ніж в 1990-ті роки.

Зростання цін, знецінення доходів, руйнація усього того економічного потенціалу, який створений в Росії з 2000-х, – окупантів це поки не зупиняє. Але колосальні витрати на війну їм все одно і не допомагають. І – не допоможуть".

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Теми: ЗеленськийРосіявійна
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