Зеленський: Росія направила фактично всі свої ресурси, щоб нас знищити

Президент Володимир Зеленський розповів, що Росія кинула майже всі свої ресурси на те, щоб знищити українців і деякі регіони РФ збідніють ще більше, ніж у 1990-ті.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Росія направила фактично всі свої ресурси, щоб нас знищити. В російських регіонах відкрито говорять, що їхня так звана "спецоперація" є причиною для економічного падіння – зокрема, таких галузей, як будівництво, і багатьох інших. А також і причиною для збідніння людей, яке може бути ще більшим, ніж в 1990-ті роки.

Зростання цін, знецінення доходів, руйнація усього того економічного потенціалу, який створений в Росії з 2000-х, – окупантів це поки не зупиняє. Але колосальні витрати на війну їм все одно і не допомагають. І – не допоможуть".