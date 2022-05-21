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Зеленский: Россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить

Мазуренко Алена Суббота, 21 мая 2022, 23:47
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Россия бросила почти все свои ресурсы на то, чтобы уничтожить украинцев и некоторые регионы РФ обеднеют еще больше, чем в 1990-е.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить. В российских регионах открыто говорят, что их так называемая "спецоперация" является причиной экономического падения – в частности, таких отраслей, как строительство, и многих других. А также и причиной для обеднения людей, которое может быть еще больше, чем в 1990-е годы.

Рост цен, обесценивание доходов, разрушение всего экономического потенциала, который создан в России с 2000-х, – оккупантов это пока не останавливает. Но колоссальные расходы на войну им все равно не помогают. И – не помогут".

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Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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