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Ситуація на Донбасі надзвичайно важка, ЗСУ стримуюють наступ – Зеленський

Мазуренко Альона Неділя, 22 травня 2022, 00:06
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський розповів, що ситуація на Донбасі надзвичайно важка, російська армія, за словами президента, намагається наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк. 

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "На Донбасі ситуація надзвичайно важка. Як і в попередні дні, російська армія намагається наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк.

Збройні Сили України стримують цей наступ. Кожен день, який наші захисники і захисниці відбивають у цих наступальних планів Росії, зриваючи їх, – є конкретним внеском у наближення головного дня. Бажаного дня, який ми всі так чекаємо і за який боремося. Дня перемоги.

І жодні російські удари – ані ракетами по Рівненщині, ані артилерією по Харківщині чи Сумщині, ані всією можливою зброєю по Донбасу – результату Росії не дадуть".

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Теми: ЗеленськийДонбасвійнаРосія
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