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Ситуация на Донбассе очень тяжелая, ВСУ сдерживают наступление – Зеленский

Алена МазуренкоВоскресенье, 22 мая 2022, 00:06
Ситуация на Донбассе очень тяжелая, ВСУ сдерживают наступление – Зеленский
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский рассказал, что ситуация на Донбассе чрезвычайно тяжелая, российская армия, по словам президента, пытается наступать на Славянск и Северодонецк.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "На Донбассе ситуация очень тяжелая. Как и в предыдущие дни, российская армия пытается наступать на Славянск и Северодонецк.

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Вооруженные Силы Украины сдерживают это наступление. Каждый день, который наши защитники и защитницы отражают в этих наступательных планах России, срывая их, является конкретным вкладом в приближение главного дня. Желаемого дня, который мы все так ждем и за который сражаемся. День победы.

И никакие российские удары – ни ракетами по Ровенщине, ни артиллерией по Харьковщине или Сумщине, ни всем возможным оружием по Донбассу – результат России не дадут".

Темы: ЗеленскийДонбассвойнаРосcия
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