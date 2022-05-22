Ситуация на Донбассе очень тяжелая, ВСУ сдерживают наступление – Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что ситуация на Донбассе чрезвычайно тяжелая, российская армия, по словам президента, пытается наступать на Славянск и Северодонецк.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "На Донбассе ситуация очень тяжелая. Как и в предыдущие дни, российская армия пытается наступать на Славянск и Северодонецк.

Вооруженные Силы Украины сдерживают это наступление. Каждый день, который наши защитники и защитницы отражают в этих наступательных планах России, срывая их, является конкретным вкладом в приближение главного дня. Желаемого дня, который мы все так ждем и за который сражаемся. День победы.

И никакие российские удары – ни ракетами по Ровенщине, ни артиллерией по Харьковщине или Сумщине, ни всем возможным оружием по Донбассу – результат России не дадут".