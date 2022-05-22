Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський звернувся до українців в тилу: Безтурботними бути не можна, війна триває

Мазуренко Альона Неділя, 22 травня 2022, 00:25
Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський закликав українців в тилу, котрі дозволяють собі бути безтурботними чи недбалими, допомагати армії та не забувати, що війна триває.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Підписав указ про нагородження наших героїв. 215 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами. З них 30 посмертно.

Майже щодня в мене на столі такий чи інші подібні укази. Про відзначення наших захисників і захисниць. Про присвоєння звання Герой України. І це відображає тяжкість воєнної ситуації. Війна, на жаль, продовжується. Війна не закінчилась. Нам ще потрібно битись і йти вперед до перемоги.

Можливо, комусь у деяких містах в тилу здається, що про війну можна забути. І – стати безтурботним. Чи навіть недбалим. Але ні, це не так. Щодня гинуть українці за нашу незалежність. Щодня!

І кожен, і кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні. Допомогти армії. Тим, чим можуть. Так, як можуть".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийвійнаокупаціяУкраїна
Головне сьогодні

Рада продовжила воєнний стан до кінця літа

Україна і Польща домовились спростити перетин кордону

оновленоЗеленський анонсував надання полякам в Україні особливого статусу

фотоВ окупованому Енергодарі підірвали гауляйтера, він поранений - мер

Окупанти готуються відновити наступ на Ізюмщині – ОДА

фотоРосія вивела в море дві третини своїх підводних човнів – кожен з ракетами

Усі новини...
Зеленський
Зеленський обговорив з італійським прем’єром санкції проти РФ
Ситуація на Донбасі надзвичайно важка, ЗСУ стримуюють наступ – Зеленський
Зеленський: Росія направила фактично всі свої ресурси, щоб нас знищити
Останні новини
15:21
У Лукашенка заговорили про появу "українських диверсантів" на території Білорусі
15:19
"Вільний світ нині має обличчя України": президент Польщі у промові в Раді
15:16
У МОЗ назвали симптоми і шляхи передачі мавпячої віспи
15:12
фотоОбстріли Миколаївщини: поранені 9 людей, усі в лікарні
14:44
фотоДесантники вразили "Іглою" російський штурмовик Су-25
14:35
Рада продовжила воєнний стан до кінця літа
14:33
Зеленський: Росія зруйнувала минулі суперечності між Україною і Польщею
14:32
Україна і Польща домовились спростити перетин кордону
14:30
З понеділка вантажівки штрафуватимуть за порушення вагових норм
14:27
Ворог знову вдарив по Малину
Усі новини...