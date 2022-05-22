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Зеленський звернувся до українців в тилу: Безтурботними бути не можна, війна триває

Альона Мазуренко Неділя, 22 травня 2022, 00:25
Зеленський звернувся до українців в тилу: Безтурботними бути не можна, війна триває
Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський закликав українців в тилу, котрі дозволяють собі бути безтурботними чи недбалими, допомагати армії та не забувати, що війна триває.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Підписав указ про нагородження наших героїв. 215 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами. З них 30 посмертно.

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Майже щодня в мене на столі такий чи інші подібні укази. Про відзначення наших захисників і захисниць. Про присвоєння звання Герой України. І це відображає тяжкість воєнної ситуації. Війна, на жаль, продовжується. Війна не закінчилась. Нам ще потрібно битись і йти вперед до перемоги.

Можливо, комусь у деяких містах в тилу здається, що про війну можна забути. І – стати безтурботним. Чи навіть недбалим. Але ні, це не так. Щодня гинуть українці за нашу незалежність. Щодня!

І кожен, і кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні. Допомогти армії. Тим, чим можуть. Так, як можуть".

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Теми: ЗеленськийвійнаокупаціяУкраїна
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